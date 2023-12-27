NBA／爵士交易市場當大賣家 塞爾蒂克有意迎回「折手哥」

爵士隊本季戰績持續低迷，目前以13勝18敗在西區位居第12，眼見離競爭行列有一段距離，爵士也表明陣中有許多球員開放詢價，甚至包括一哥馬卡南（Lauri Markkanen），渴望補強禁區的塞爾蒂克隊據傳則盯上了老朋友「折手哥」歐林尼克（Kelly Olynyk）。

塞爾蒂克是歐林尼克生涯效力的第一隊，後續轉戰過熱火、火箭、活塞，近2季則是效力於爵士，本季他場均上場21.9分鐘，繳出7.9分、5.5籃板，其中4.5助攻和4成18三分命中率雙雙寫下生涯新高。

歐林尼克主打中鋒、大前鋒，三分和策應能力俱全，甚至還能夠扮苦工幹髒活，1200萬出頭的年薪也不貴， 是許多隊補強禁區的實惠選擇，除了塞爾蒂克，主力中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）報銷的尼克隊也將目光放在歐林尼克身上。

塞爾蒂克坐擁全聯盟最佳戰績，目前先發中鋒由波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）擔綱，霍福特（Al Horford）則是主力替補，但兩人各自有傷患和年紀隱憂，也因此塞爾蒂克有興趣與歐林尼克迎來重逢，爵士總管安吉（Danny Ainge）曾掌管綠軍操盤長達18年，彼此緊密的連結或許是推動交易的關鍵。

塞爾蒂克想要促成交易，最大考驗還是在於緊繃的團隊薪資，如果想要匹配歐林尼克的年薪恐怕會對陣容深度造成影響，最可能的籌碼是休賽季剛續約的後衛普里查德（Payton Pritchard），本季年薪為400萬，歐林尼克季末將成為自由球員。