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NBA／快艇少雷納德的第三戰終於贏球 喬治：缺口大家分擔

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷納德連續缺陣的第3場，快艇總算捕蜂搶下勝利。 歐新社
雷納德連續缺陣的第3場，快艇總算捕蜂搶下勝利。 歐新社

在雷納德（Kawhi Leonard）因傷缺陣後苦吞2連敗的快艇，今天在主場迎戰黃蜂的比賽中，靠著哈登（James Harden）上半場就豪取29分中的20分，攜手喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）以113：104擊敗黃蜂，順利止敗。

快艇近期在雷納德缺陣下中斷連勝之旅，甚至在前一場與塞爾蒂克之戰以37分差距慘敗給對手，不過今天他們繼續在主場迎戰黃蜂也總算回魂，上半場哈登就火力全開拿下20分，幫助快艇一度取得雙位數領先，儘管中場休息時黃蜂一度追到5分差距，但下半場喬治與衛斯特布魯克在攻守兩端聯手，加上中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）在倒數階段的連續取分，幫助快艇再度拉開差距，最終以9分差距順利止敗。

快艇今天以哈登攻下29分8助攻6籃板表現最佳，且本賽季在他拿下25分以上的賽事中，快艇保持不敗金身，至於喬治則有25分表現，替補上陣的衛斯特布魯克則有14分11籃板6助攻全能演出，填補上雷納德缺陣的缺口。

談到在雷納德缺陣的情況下，球隊總算搶下勝利，喬治說：「顯然雷納德是我們組成的重要一部分，但我們在攻守兩端都打得很有體系，並且有其他球員能夠頂替，他們上場時也被期待著做到雷納德所做的事情，在缺少他的情況下我們集體分擔了這個責任，這就是我們球隊現在的體系。」

而衛斯特布魯克也強調，球隊今天贏球的關鍵就在於防守，「我們的防守讓我們今天守住勝利，當我們帶著這樣的能力去比賽時，我們在攻守兩端都會有很好的表現，再加上球迷的大聲應援，這支持了我們。」

儘管快艇目前還未替雷納德設下歸隊日程，但總教練泰隆魯（Tyronn Lue）認為其餘球員已經證明他們沒有雷納德也能贏球，喬治也說：「下一個挺身而出的人就是幫助這艘船繼續前進的動力，當雷納德回來時，他會很健康，而我們將會繼續前行，現在不管是誰加入或是退出，我們都會繼續完成工作。」

快艇 黃蜂 Paul George Kawhi Leonard Russell Westbrook James Harden

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