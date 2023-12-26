快訊

民調網站最新預測！侯康配、賴蕭配勝選機率拉近 柯盈配小於1%

趙少康質疑檢察官受政治影響收押議長周典論 屏檢提3點澄清

無預警離婚！張兆志結束與許允樂6年婚姻 吐情斷原因：對妳的感覺沒有消退

NBA／耶誕大戰遭熱火重點看管 馬克西：得把這糟糕表現沖掉

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西今天遭熱火嚴防，出手20球僅命中4球。 法新社
馬克西今天遭熱火嚴防，出手20球僅命中4球。 法新社

76人隊在耶誕節作客熱火隊主場，雙方頭號球星都因為傷勢無緣參與盛會，但熱火在有「小巴特勒」美名的新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）狂砍生涯新高31分帶領下，完勝76人二哥馬克西（Tyrese Maxey）的12分，最終就以119：113帶走勝利。

雖然熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）因小腿傷勢高掛免戰牌，但76人的MVP安比德（Joel Embiid）也同樣受腳踝扭傷所困，為此熱火防線嚴加看管76人第二號得分點馬克西，導致他出手20次僅命中4球，其中三分8投1中，賽前高達9成的罰球命中率更只有5成，相當低迷。

馬克西賽後受訪時說：「我想把今天表現沖掉，它糟透了，很多出手機會都是我平常會投的......它只是沒進而已，我錯過了3記罰球，我已經很久沒連續錯失2次罰球機會，但它就是發生了。」

包含今天，本季安比德缺席的4場比賽，76人沒有開張任何一勝，差距顯而易見，今天哈里斯（Tobias Harris）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）手感都很不錯，合計挹注52分，是球隊一度能扳平21分落後的關鍵，無奈馬克西效率實在過於低下，替球隊種下敗因。

主帥諾斯（Nick Nurse）坦言，今天確實不是馬克西的日子，熱火多次對馬克西採取包夾，壓縮他的投射空間，「馬克西數度切入油漆區，不過熱火球員給足了身體對抗，並不是在外線第一拍就給予壓迫，這或許也影響了他，無論如何，這都是個艱難的夜晚。」

76人 熱火

相關新聞

NBA／唐西奇耶誕大戰狂轟50分 隻手碾碎太陽雙星

獨行俠耶誕節作客太陽，唐西奇（Luka Doncic）外線火力大爆發，全場飆進8顆三分球，追平耶誕大戰紀錄，成為史上第4位耶誕大戰單場50分的球員，獨行俠終場以128：114擊敗太陽。 唐西奇首

NBA／約柯奇18罰18中寫多項紀錄 勇士主帥批吹判「噁心」

勇士、金塊隊今天在聖誕大戰交手，雙方整場比賽一路拉鋸，金塊靠雙核心約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal ...

NBA／得分創本季新低還發生6失誤 杜蘭特：我阻礙到球隊

杜蘭特（Kevin Durant）稍早被爆出對球隊陣容感到沮喪，他今天的表現更讓球迷失望。全場只得到16分創賽季新低，還發生6次失誤，他賽後坦言自己影響到球隊。 唐西奇（Luka Doncic）

NBA／執教9勝0敗！熱火主帥延續耶誕大戰不敗傳說

自從「油頭」萊里（Pat Riley）進駐邁阿密之後，熱火在28個賽季之中有22季闖進季後賽，其中7次打到總冠軍賽，並贏得3座金盃，堪稱是這段期間全聯盟最成功也最穩定的球隊之一。 而熱火另一個讓

NBA／金塊大鎖成柯瑞剋星 教頭讚：最強外線防守球員之一

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）耶誕大戰面對金塊，全場三分球13投3中，只進帳18分。負責主防他的金塊隊「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）賽後被金塊

NBA／致敬偶像Kobe！泰托姆戴24號紫色護臂打耶誕大戰

塞爾蒂克在耶誕節造訪湖人主場，綠衫軍一哥泰托姆（Jayson Tatum）戴上湖人已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的24號紫色護臂出戰，助球隊以126：115帶走勝利。 泰托姆曾表示布萊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。