NBA／耶誕大戰遭熱火重點看管 馬克西：得把這糟糕表現沖掉

76人隊在耶誕節作客熱火隊主場，雙方頭號球星都因為傷勢無緣參與盛會，但熱火在有「小巴特勒」美名的新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）狂砍生涯新高31分帶領下，完勝76人二哥馬克西（Tyrese Maxey）的12分，最終就以119：113帶走勝利。

雖然熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）因小腿傷勢高掛免戰牌，但76人的MVP安比德（Joel Embiid）也同樣受腳踝扭傷所困，為此熱火防線嚴加看管76人第二號得分點馬克西，導致他出手20次僅命中4球，其中三分8投1中，賽前高達9成的罰球命中率更只有5成，相當低迷。

馬克西賽後受訪時說：「我想把今天表現沖掉，它糟透了，很多出手機會都是我平常會投的......它只是沒進而已，我錯過了3記罰球，我已經很久沒連續錯失2次罰球機會，但它就是發生了。」

包含今天，本季安比德缺席的4場比賽，76人沒有開張任何一勝，差距顯而易見，今天哈里斯（Tobias Harris）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）手感都很不錯，合計挹注52分，是球隊一度能扳平21分落後的關鍵，無奈馬克西效率實在過於低下，替球隊種下敗因。

主帥諾斯（Nick Nurse）坦言，今天確實不是馬克西的日子，熱火多次對馬克西採取包夾，壓縮他的投射空間，「馬克西數度切入油漆區，不過熱火球員給足了身體對抗，並不是在外線第一拍就給予壓迫，這或許也影響了他，無論如何，這都是個艱難的夜晚。」