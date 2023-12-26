NBA／致敬偶像Kobe！泰托姆戴24號紫色護臂打耶誕大戰

塞爾蒂克在耶誕節造訪湖人主場，綠衫軍一哥泰托姆（Jayson Tatum）戴上湖人已故傳奇布萊恩（Kobe Bryant）的24號紫色護臂出戰，助球隊以126：115帶走勝利。

泰托姆曾表示布萊恩是他的偶像，他今天攻下25分8籃板7助攻，賽後也解釋戴護臂的原因，「這是夢想成真，我從不認為這些時刻是理所當然，我看著湖人比賽長大，夢想在斯台普斯中心（湖人主場）打球，只要有機會，我都會珍惜在偶像出賽過的場地打球。」

布萊恩2015-16年賽季宣布退休，泰托姆2017年才進入聯盟，因此兩人沒有交手機會。泰托姆曾在2022年東區冠軍賽第7戰，為了致敬布萊恩戴上這個24號紫色護臂，他該場比賽奮戰46分鐘，得到26分，率隊闖進總冠軍賽。

泰托姆當時表示，「第7戰對他來說很重要，是生涯最重要比賽，他希望為偶像打出表現，最終也成功完成。」