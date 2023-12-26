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NBA／泰托姆「故意不接球」害懷特失誤 里夫斯爽撿1抄截

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特(左)、泰托姆(右)。 路透
懷特(左)、泰托姆(右)。 路透

塞爾蒂克今天在耶誕大戰以126：115擊敗湖人，比賽尾聲出現有趣一幕，懷特（Derrick White）將球傳出去，結果泰托姆（Jayson Tatum）竟故意不接球，讓湖人里夫斯（Austin Reaves）爽賺1次抄截。

比賽最後5秒塞爾蒂克領先11分，湖人放棄比賽不防守，懷特將球傳出去，泰托姆疑似不想被記24秒進攻違例，竟故意不接球還嘻皮笑臉，里夫斯隨手「撿到」1次抄截。隨後懷特對泰托姆傻眼攤手並進行溝通，泰托姆則笑個不停。

根據NBA官網統計，懷特確實被記1次失誤，里夫斯得到1抄截，懷特全場數據為18分11助攻2失誤，值得一提的是，懷特今天「只」送出2次阻攻，中斷連4場3阻攻紀錄。

懷特被記1失誤，里夫斯1抄截。 截圖自NBA官網
懷特被記1失誤，里夫斯1抄截。 截圖自NBA官網

塞爾蒂克季前將史馬特（Marcus Smart）交易到灰熊，教練也宣布懷特是先發控衛。他本季繳出場均16.5分4籃板5助攻1.2抄截1.2阻攻的全面數據，幫助綠衫軍穩居東區龍頭。

隊友們也狂讚他的表現，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）就表示，「我一開始還沒意識到他有多好，他總是打出正確的比賽，就是所有人想要的完美隊友。」

塞爾蒂克 Jayson Tatum

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