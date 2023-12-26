NBA／認證字母哥接班超人名號 歐尼爾：就像是剛出道時的我

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本季獲得明星後衛里拉德（Damian Lillard）助拳，個人效率再升一級，命中率寫下生涯新高，也是首度突破6成，傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）也不禁感嘆，字母哥讓他想起了初出茅廬的自己。

本季安戴托昆波場均以6成04命中率轟下30.8分，在全聯盟場均20分以上的球員中命中率為最高，進攻可說是質與量兼具，令各隊禁區聞風喪膽，在90年代同樣以屠殺油漆區聞名的名人堂中鋒歐尼爾就曾在安戴托昆波奪冠時稱其「超人」，顯見對他的欣賞。

歐尼爾近期上Podcast節目受訪時坦言，在字母哥身上看見自己的影子，兩人都以不講理的蠻橫球風衝撞禁區拿分，「他像是剛出道時的歐尼爾，會接球後運球撞開所有人，我很尊重他，因為他的打球方式是正確的，也是優秀的球員。」

歐尼爾補充：「他不會抱怨，或試著加入另一支超級球隊，他不會說『我想跟誰一起打球』，而是『我不想和詹姆斯（LeBron James）打球，我想擊敗他。』」

球員時期以超人自居的歐尼爾，過去因這個稱號而與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）而有過節，每當談到霍華德，歐尼爾都會酸言酸語，並不斷重申自己的超人地位。因此，安戴托昆波能讓歐尼爾心甘情願給出「超人」名號，換個角度來看可說是極高的認可。