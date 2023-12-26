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NBA／約柯奇18罰18中寫多項紀錄 勇士主帥批吹判「噁心」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇獲得18次罰球機會且全數命中，創下個人生涯新高，但也讓勇士總教練柯爾怒批吹判尺度很「噁心」。 美聯社
約柯奇獲得18次罰球機會且全數命中，創下個人生涯新高，但也讓勇士總教練柯爾怒批吹判尺度很「噁心」。 美聯社

勇士、金塊隊今天在聖誕大戰交手，雙方整場比賽一路拉鋸，金塊靠雙核心約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）在比賽最後階段挺身接管戰局，以120：114擊退勇士，約柯奇獲得18次罰球機會且全數命中，創下個人生涯新高，但也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直呼裁判吹判太過「噁心」。

金塊全場獲得32次罰球機會並命中26球，約柯奇18罰18中，創下生涯單場罰球新紀錄，放在聖誕大戰史上，更寫下以百分之百命中率投進最多罰球紀錄，以及單場投進第2多罰球紀錄。

約柯奇光靠罰球就拿下18分，比勇士團隊罰球得分僅少2分，這讓柯爾相當不滿，「如果我是球迷不會想要看下半場，這真的太噁心了，這是在誘導裁判響哨，但裁判也確實做出這樣的決定，這聯盟的球員都很聰明，尤其過去10年充分利用這項優勢，這是一場完全靠罰球決勝負的比賽，看起來很噁心。」

約柯奇賽後強調，面對對手的身體接觸時，並沒有刻意要製造哨聲，只是將重點擺在自己的侵略性，並期待哨音響起。

柯瑞（Stephen Curry）全場僅獲1次罰球機會，他說：「今天的狀況確實迎合想要買犯的人，並不是我們都不會犯規，但哨聲要有一致性，才會是防守關鍵。」

儘管勇士教練與球員都認為金塊獲得「哨聲護體」，不過金塊本賽季平均每場比賽只能站上罰球線20.3次，在聯盟排名倒數第4，加上聯盟墊底的罰球命中率，每場比賽只能透過罰球拿下14.9分，同樣是聯盟墊底。

約柯奇今天攻下26分14籃板8助攻，但出手12次僅命中4球，坦言主因是金塊未有太多突破禁區的攻勢，也是為何想要持續展現侵略性的主因，「我投丟很多球，想以另外一種方式保持侵略性，有更多的身體對抗，碰巧這就是這樣的一個夜晚。」

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