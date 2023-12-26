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NBA／AD耶誕節40分比肩Kobe 惜隊友熄火不敵綠衫軍
耶誕大戰上演經典「黃綠大戰」，湖人球星戴維斯（Anthony Davis）狂砍40分13籃板，但詹姆斯（LeBron James）本場徹底熄火，塞爾蒂克在先發5人穩定發揮下，終場以126：115搶下勝利。
塞爾蒂克作客湖人，開局就打出12：0攻勢。不過戴維斯火力全開，上半場攻下20分，加上普林斯（Taurean Prince）外線連發，幫助湖人半場打完只落後1分。
第三節戴維斯再砍13分，但塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）也得13分，綠衫軍單節轟下41分，又取得9分領先。末節綠衫軍一路壓制湖人，輕鬆收下勝利。
波爾辛吉斯全場得到28分11籃板，泰托姆（Jayson Tatum）25分8籃板7助攻，懷特（Derrick White）18分11助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）18分7籃板7助攻，布朗（Jaylen Brown）則砍下19分。
戴維斯成為2004年布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人首位在耶誕大戰攻下40分的球員，但隊友表現不佳，詹姆斯全場14投5中，攻下16分9籃板8助攻，普林斯則挹注17分。
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