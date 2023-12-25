NBA／尼克想引進老鷹墨瑞 傳經紀人保羅可能阻止交易
尼克去年引進後衛布朗森（Jalen Brunson），在季後賽首輪擊敗騎士，睽違10年闖進季後賽第二輪。近日傳出他們想透過交易得到老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray），但由於墨瑞的經紀人是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul），交易案恐無法成形。
尼克未來5年擁有9個首輪選秀籤，還有活塞明年的次輪選秀權。據紐媒《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，尼克可能拿次輪補強長人，例如爵士隊歐林尼克（Kelly Olynyk）或國王隊連恩（Alex Len）。
貝格利透露尼克想進一步補強後場，隊內人士看好老鷹隊墨瑞和布朗森的組合。不過墨瑞的經紀人是保羅，他曾拒絕將旗下球星拉文（Zach LaVine）交易到尼克，因為尼克總裁羅斯羅斯（Leon Rose）曾是CAA經紀公司的頂級經紀人，兩家經紀公司存在競爭關係。
墨瑞本季出賽29場，平均20.3分4.4籃板5.4助攻，整體命中率46%，三分球命中率38.2%。尼克目前戰績16勝12敗，排東區第6；老鷹12勝17敗，東區第11。
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