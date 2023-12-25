NBA／活塞老闆稱「賣球隊」說法太荒謬 預告改變即將到來
活塞昨天不敵籃網，追平聯盟單一賽季最長26連敗。活塞老闆葛雷斯（Tom Gores）直言球隊將做出改變。
日前活塞球迷在主場開嗆「賣球隊」，葛雷斯認為這句話很荒謬，但能理解球迷的心情，「我們有個令人難以置信的城市持續支持，我知道有些人對我很不爽，我明白這點，我不怪他們。」
儘管活塞球員表現不佳，但外界認為不至於這麼差勁，因此將矛頭指向活塞總管威佛（Troy Weaver）和教頭威廉斯（Monty Williams），葛雷斯也在球隊視訊會議上表示，「必須追究責任，可能會增加員工和一切東西，肯定的是變化即將到來。我們做了很多反省，威佛、威廉斯和我都是。我們必須小心謹慎，為了未來，已準備很多方案。」
活塞下一戰將回主場繼續迎戰籃網，如果再輸球，就會締造單一賽季最長的27連敗，接著將作客塞爾蒂克，恐追平76人在2014-15到2015-16賽季的跨季28連敗。
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