快訊

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

樂觀看半導體2024重新揚帆 慎防美國1動作掀產業巨浪

NBA／活塞老闆稱「賣球隊」說法太荒謬 預告改變即將到來

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞隊。 路透
活塞隊。 路透

活塞昨天不敵籃網，追平聯盟單一賽季最長26連敗。活塞老闆葛雷斯（Tom Gores）直言球隊將做出改變。

日前活塞球迷在主場開嗆「賣球隊」，葛雷斯認為這句話很荒謬，但能理解球迷的心情，「我們有個令人難以置信的城市持續支持，我知道有些人對我很不爽，我明白這點，我不怪他們。」

儘管活塞球員表現不佳，但外界認為不至於這麼差勁，因此將矛頭指向活塞總管威佛（Troy Weaver）和教頭威廉斯（Monty Williams），葛雷斯也在球隊視訊會議上表示，「必須追究責任，可能會增加員工和一切東西，肯定的是變化即將到來。我們做了很多反省，威佛、威廉斯和我都是。我們必須小心謹慎，為了未來，已準備很多方案。」

活塞下一戰將回主場繼續迎戰籃網，如果再輸球，就會締造單一賽季最長的27連敗，接著將作客塞爾蒂克，恐追平76人在2014-15到2015-16賽季的跨季28連敗。

活塞

相關新聞

NBA／安比德因傷缺席耶誕大戰 熱火教頭挑戰延續不敗紀錄

76人明天將在耶誕節作客熱火，當家球星安比德（Joel Embiid）將因右腳踝受傷缺席。熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）有望延續耶誕大戰不敗紀錄。 76人戰績20勝8敗，東

NBA／達拉斯有耶誕老人！唐西奇送全隊一人一台賓士腳踏車

獨行俠昨天在主場痛宰馬刺，賽後休息室出現多輛電動腳踏車，這是當家球星唐西奇（Luka Doncic）送給全隊所有人的耶誕節大禮。 據《The Dallas Morning News》報導，這款電

NBA／邁向生涯第18次耶誕大戰 詹姆斯渴望再推特別版球衣

生涯即將第18次出征耶誕大戰的詹姆斯（LeBron James），已經累積拿到460分，可說是聯盟耶誕大戰的真正「山羊」。 在今年耶誕大戰中，湖人被安排要在主場迎戰聯盟戰績最好的塞爾蒂克，這也是

NBA／找回超級射手光芒 湯普森：每次出手都是好的狀態

開季以來的投籃掙扎讓湯普森（Klay Thompson）一度飽受質疑和批判，不過近期他的手感逐漸回溫，更連續6場比賽至少拿下20分，成了勇士能在擺脫重重陰霾殺出一波5連勝的重要關鍵。 總計這段期

NBA／約柯奇改代言中國球鞋品牌 讚互動關係很真誠

先前美國媒體透露，金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）將會和中國球鞋品牌361°簽下一紙多年的簽名球鞋合約。約柯奇後續確認這項消息，還談到了雙方的合作關係。 「他們跟我的接觸表現很直接

NBA／解禁後率灰熊3連勝 莫蘭特：狀態只恢復到75%

解禁之後的莫蘭特（Ja Morant）宛如猛虎出閘，以場均28分9助攻的姿態，帶領灰熊取得3連勝，包括今天逆轉老鷹比賽在內，他和貝恩（Desmond Bane）聯手拿下67分，殺得對手片甲不留。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。