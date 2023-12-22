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NBA／活塞25連敗球迷嗆「賣球隊」康寧漢：我們沒這麼爛
活塞今天以111：119不敵多名球員缺陣的爵士，苦吞25連敗，比賽中有球迷怒喊「賣球隊」，許多球迷在網路呼籲活塞「放過康寧漢（Cade Cunningham）」#FreeCade的標籤。
活塞目前吞下25連敗，距離歷史單季最長26連敗紀錄只差1場；跨季28連敗紀錄也只差3場。威廉斯（Monty Williams）受訪時表示，「我想謹慎說話，因為這次傷害比以往更深刻，對方靠著我們失誤和漏籃板得到50分，很難理解為什麼會這樣。」
2021年選秀狀元康寧漢是活塞的重建基石，今天攻下28分10助攻仍無法帶隊脫離泥沼，他受訪時說，「我們沒有像2勝26敗這麼糟糕，我們不可能。我們要扭轉局面，打出更好的籃球。」
活塞本場比賽一度緊咬爵士，但第四節三分球10投1中，被爵士打出11：2攻勢後潰不成軍。康寧漢認為，「我們有機會贏球，但不夠穩定。這是沒人願意參與的歷史。」
活塞上次贏球是10月29日對公牛，當時MLB世界大賽冠軍還沒出爐。他們2023年剩4場比賽，先連打2場籃網，再打塞爾蒂克和暴龍。
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