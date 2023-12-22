NBA／鵜鶘威廉森合約後3年自動轉非保障 仍有機會挽回

鵜鶘怪物狀元威廉森（Zion Williamson）本季保持健康出賽，但身體狀態仍備受球迷討論。《The Athletic》記者沃柯諾夫（Mike Vorkunov）指出，他2022年與鵜鶘簽下的5年1.97億美元合約，最後3年被自動轉為「非保障約」。

報導指出，威廉森上季只出賽29場，因缺席超過22場，觸發合約其中一項條款，最後3季薪水將轉為非保障，代表鵜鶘如果2024-25季後釋出他，剩下3年薪水都不用付。這份合約還包含體重控制、傷勢控管的相關標準，如果威廉森右腳再度出現嚴重傷勢，2024-25賽季也只有一半年薪受保障。

不過威廉森仍有機會將合約轉回保障，只要2024-25賽季通過6項體重檢查，2025-26賽季的20%將得到保障。如果威廉森2024-25賽季出賽數達41場，能再保障40%；51場再多20%；61場就能領到最後的20%，剩下2年合約也以此類推。

另外，合約也註明如果2024-25賽季1月7日前，鵜鶘沒有將威廉森釋出，那合約就會轉為全額保障，後3個賽季的期限為7月15日，鵜鶘如果在期限前釋出威廉森，他將無法領到全額保障約。

文中提到，威廉森合約看似很罕見，但先前不少球團也有類似的作法。例如76人與安比德（Joel Embiid）當初的合約就有腳部受傷但書。魔術隊艾薩克（Jonathan Isaac）的4年合約，因他前3年受傷缺席多場比賽，本季只有部分保障，下季甚至無保障。