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NBA／連殘陣爵士都打不贏！活塞吞25連敗距史上最慘剩3場

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞狀元郎康寧漢(右)無法帶隊脫離連敗泥沼。 路透
活塞狀元郎康寧漢(右)無法帶隊脫離連敗泥沼。 路透

爵士主力戰將馬卡南（Lauri Markkanen）、克拉克森（Jordan Clarkson）、霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker）及喬治（Keyonte George）今天都缺陣，活塞迎來終止連敗的絕佳機會，沒想到終場仍以111：119輸球，苦吞25連敗，距離平聯盟歷史紀錄只差3場。

本場比賽分差幾乎都在個位數，比賽最後3分半鐘活塞只落後2分，但爵士突然打出一波11：2的攻勢，讓比賽失去懸念。爵士全隊6人得分上雙，歐林尼克（Kelly Olynyk）拿到27分6助攻，塞克斯頓（Collin Sexton）19分8助攻，鄧恩（Kris Dunn）得到13分10助攻。

活塞方面，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）末節9投僅2中，但全場貢獻28分10助攻7籃板。艾維（Jaden Ivey）拿下24分7助攻，巴格利（Marvin Bagley）砍進22分。

活塞輸球後苦吞25連敗，接下來要連對籃網2場，再對決塞爾蒂克和暴龍，結束2023年，極有可能打破76人創下的28連敗紀錄。

活塞 爵士 Cade Cunningham

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