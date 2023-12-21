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NBA／還能重返球場？籃網宣布西蒙斯至少再休2周

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 法新社
西蒙斯。 法新社

籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）近年飽受傷病所苦，他季前曬出多張訓練照，強調自己將強勢回歸。結果本季只打6場，西蒙斯又因下背部傷勢無限期缺陣，籃網今天宣布西蒙斯至少要再休2周，再評估身體狀況。

西蒙斯今年再度婉拒代表澳洲出戰世界盃，積極備戰新賽季。不過他在11月上旬遭遇臀部傷勢，接受MRI檢查後發現「下背部神經受損」，籃網謹慎處理傷勢，宣布他無限期缺賽。

西蒙斯近期接受注射治療，也增加訓練量，傷勢逐漸好轉，不過仍要等待兩周後的評估結果。西蒙斯是2016年選秀狀元，因優異身體條件加上傳球意識，讓許多球迷期待能成為新世代全能球員，但他投籃能力始終無法改善，還接連受傷，球迷對他的期待也逐漸消失，他的合約要到2025年才到期。

今天籃網在主場迎戰尼克，幾乎整場一路落後，終場以102：121輸球，吞下近期的4連敗。目前戰績13勝14敗，暫居東區第9。

籃網 Ben Simmons

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