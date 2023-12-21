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NBA／綠衫軍少泰托姆仍5人破20分 國王21顆3分球慘敗寫歷史

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克讓了一哥泰托姆，全隊仍有5人得分破20分。 美聯社
塞爾蒂克讓了一哥泰托姆，全隊仍有5人得分破20分。 美聯社

塞爾蒂克今天在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下，靠著團隊5人得分達到20分以上，其中懷特（Derrick White）與布朗（Jaylen Brown）都攻下28分領軍下，以144：119大勝全場投進21顆三分球的國王

在前一場比賽於延長賽遭勇士逆轉後，塞爾蒂克今天出戰國王，又面臨泰托姆因腳踝傷勢缺陣，中鋒霍福特（Al Horford）也輪休的狀況，這也讓國王在首節就外線火力全開轟41分，一度取得領先。

不過塞爾蒂克今天更是團隊火力全開，先發5人中包括布朗、懷特、哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）得分都超過20分，就連替補上陣的普里查德（Payton Pritchard）也飆進6顆三分球拿下20分，團隊三分球出手42次命中22球，讓他們在上半場打完就反超比數，並在第三節擴大領先差距、奠定勝基，拿下近7場比賽以來的第6勝。

對於球隊很快從前一場比賽的失利中反彈，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也直言感到相當欣慰，「這是漫長的一個賽季，你必須要時刻維持正確的態度，當然輸球肯定會讓你感到不開心，但打82場比賽的好處就是你有機會在第二天就擺脫輸球的情緒。」

而塞爾蒂克也成為聯盟史上第三支單場比賽有5名球員得分在20分以上的隊伍，至於國王今天雖然進攻火力也相當旺盛，全場三分球出手44次投進21球，但也成為聯盟史上首支單場命中21顆三分球，但卻以25分以上差距輸球的隊伍。

塞爾蒂克 國王 Kristaps Porzingis Jrue Holiday Al Horford Jayson Tatum

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