快訊

元旦「大吉日」19年一遇 命理師：當天只要做一事添福補運

3海軍官兵小琉球外海落水 空勤加入搜救與時間賽跑

冷空氣一波波！寒流發威今晚低溫恐跌破6度 下周日起連凍三天

NBA／安比德比肩賈霸 連12場30-10破半世紀紀錄

中央社／ 費城20日綜合外電報導
安比德成為賈霸之後，近半世紀以來首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。 美聯社
安比德成為賈霸之後，近半世紀以來首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。 美聯社

費城76人中鋒安比德（Joel Embiid）今天火力全開，飆出本季新高51分並抓下12籃板，率隊以127比113痛宰明尼蘇達灰狼，連續12場比賽繳出傲人成績，締造超過半個世紀以來未見的成就。

現任NBA最有價值球員（MVP）安比德大展身手，助76人取得近8場比賽的第7場勝利，並終結西區龍頭灰狼的4連勝，灰狼戰績滑落到20勝6敗。

安比德成為自1972年傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，首位在連續12場比賽單場砍下至少30分並抓下至少10籃板的NBA球員。

安比德也成為自1967年張伯倫（Wilt Chamberlain）後，首位連3場攻下至少40分、抓下至少10籃板的76人球員。

76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）提到恩比德時說：「他每晚都奮戰不懈。我們對他賦予重望，他每一晚都全力應戰。」

安比德說，這次贏球為76人上月在明尼蘇達輸球雪恥。當時他因為臀部傷勢無法上場。

安比德說：「對手是全聯盟最頂尖的球隊之一、西區最優異的球隊。我們覺得我們必須贏回來，我很高興每個人都上場奮戰。」

「第3節開打時，我們遭遇了一些困難，但我們同心協力，持續英勇奮戰，最後取得勝利。」

現年29歲、來自喀麥隆的安比德身高213公分，場均轟出34.4分，為NBA得分王。他今天在哨響前讓76人取得最大的領先幅度。

安比德在上半場砍下20分，第3節攻下19分，並在終場前1分46秒時跳投得分，生涯第7度單場得分至少50分，也是本季第2度達此成就。

安比德今天25投17中，罰球18投17中，外加3助攻、2抄截、1阻攻，讓NBA最佳防守效率最佳的灰狼、中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）與唐斯（Karl-Anthony Towns）感到慚愧。

馬克西為76人挹注35分，他與安比德聯手進攻，在恩比德休息時扛起得分重任。

安比德說，馬克西是「明星賽等級先發選手。他整個賽季都維持這種狀態。只要把球傳給他就行了，他在每一場比賽的第4節都帶領我們。當他火力全開時，你就看到我們的戰績了。」

馬克西表示：「他把責任交付給我，因為他相信我。我上場比賽，全力應戰，盡我所能協助他。」

愛德華茲（Anthony Edwards）替灰狼砍下全隊最高27分，湯斯攻下23分、抓下13籃板。

Joel Embiid Anthony Edwards Karl-Anthony Towns 76人 灰狼

延伸閱讀

NBA／溜馬找回準星命中率破6成 大勝黃蜂終止4連敗

NBA／安比德12月超瘋狂！飆本季新高51分力克最強防守灰狼

NBA／油箱還有油？沃爾試訓會吸引15隊到場觀察

NBA／晉身2萬分俱樂部 里拉德：不用每晚累死真是太好了

相關新聞

NBA／前一次交手遭狠酸 哈登攜手雷納德打臉獨行俠

前一次交手還處在哈登（James Harden）加盟後的連敗陣痛期，但快艇隊今天再戰獨行俠隊卻是帶著狀態絕佳的8連勝前來...

NBA／綠衫軍少泰托姆仍5人破20分 國王21顆3分球慘敗寫歷史

塞爾蒂克今天在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下，靠著團隊5人得分達到20分以上，其中懷特（Derr...

NBA／戈貝爾不滿裁判 愛德華：裁判這樣吹碰不了安比德

安比德（Joel Embiid）今天狂砍51分，助76人以127：113擊敗灰狼。不過灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）似乎不太服氣，都直言裁判哨音不公

NBA／勇士陣容受外界質疑 柯瑞回擊：總是挑我們毛病

勇士昨天靠著柯瑞（Stephen Curry）關鍵高弧度三分球，以132：126力退塞爾提克。本季勇士因戰績不佳，球隊陣容受到質疑，讓柯瑞直言，外界總是挑他們毛病。 由於湯普森（Klay Tho

NBA／季中錦標賽奪冠後僅拿1勝 湖人透露不排除先發變陣

在月初贏下聯盟史上首次季中錦標賽冠軍金盃後，湖人隊今天不敵公牛隊，近5場比賽已吞下4敗，低迷的表現很快就沖掉了奪冠的喜悅...

NBA／還能重返球場？籃網宣布西蒙斯至少再休2周

籃網隊西蒙斯（Ben Simmons）近年飽受傷病所苦，他季前曬出多張訓練照，強調自己將強勢回歸。結果本季只打6場，西蒙斯又因下背部傷勢無限期缺陣，籃網今天宣布西蒙斯至少要再休2周，再評估身體狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。