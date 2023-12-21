NBA／雷納德接管比賽 快艇沒喬治仍退獨行俠豪取9連勝

獨行俠與快艇賽前都是16勝10敗，今天兩隊正面交鋒，雷納德（Kawhi Leonard）關鍵時刻支手遮天，幫助快艇以120：111擊退獨行俠，豪取9連勝，暫時與國王並列西區第4。

本場比賽快艇球星喬治（Paul George）因生病缺陣；獨行俠主力厄文（Kyrie Irving）和萊夫利（Dereck Lively II）持續因傷缺陣。

獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）首節表現不佳，球隊陷入13分落後。第二節尾聲快艇一度領先17分，但獨行俠射手小哈德威（Tim Hardaway Jr.）上半場結束前連飆2記三分球，提振球隊士氣。

快艇第三節進攻大當機只得18分，儘管唐西奇沒有分數進帳，獨行俠仍靠團隊戰力把分差縮小到2分。末節兩隊拉鋸，關鍵時刻雷納德（Kawhi Leonard）接管比賽，連續16分都有與他有關；反觀唐西奇追分時2罰1中，最終勝利被快艇帶走。

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Kawhi Leonard, ladies and gents. pic.twitter.com/FHndUS1jRY — LA Clippers (@LAClippers) 2023年12月21日

快艇全隊7人得分上雙，雷納德攻下30分10籃板5助攻，哈登（James Harden）17分11助攻，鮑威爾（Norman Powell）砍進21分。獨行俠方面，唐西奇25投9中，攻下28分10籃板10助攻的大三元，小哈德威得到21分。