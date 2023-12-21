快訊

嘉義市立委選情膠著 綠營議員掀茶壺風暴 藍營能逆轉勝？

影╱寒流相伴過冬至 玉山北峰上午下冰珠了

獨／賴清德老家遞申報資料 新北財政局：將課徵追繳5年地價稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安比德12月超瘋狂！飆本季新高51分力克最強防守灰狼

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德。 法新社
安比德。 法新社

76人今天在主場迎戰聯盟防守最強的灰狼，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）火力全開，狂轟本季新高的51分，率隊以127：113擊敗灰狼。

灰狼隊擁有3屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert），賽前防守效率106.8聯盟最佳。不過安比德和馬克西（Tyrese Maxey）前兩節都攻下20分，幫助76人以64：60領先，結束上半場。

第三節安比德大爆發，單節10投8中，狂砍19分，不過灰狼靠著團隊戰力，緊咬分差。只是末節馬克西再度加入戰局，單節獨得15分，76人在前半段打出20：9攻勢，最後2分鐘灰狼落後14分，換上替補陣容，進入垃圾時間。

安比德全場25投17中，罰球18中17，得到51分12籃板，目前12月場均41.4分12.9籃板。馬克西24投12中，進帳35分。

灰狼方面，唐斯（Karl-Anthony Towns）砍下23分13籃板，愛德華（Anthony Edwards）27分7籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到21分。

76人 灰狼 Joel Embiid

延伸閱讀

NBA／又砍40分！關鍵拋投卻「遛手」 安比德：我手滑了

NBA／76人痛宰黃蜂53分 安比德42分15籃板狂寫多項紀錄

NBA／安比德連3場三節打卡 76人賞活塞破紀錄22連敗

NBA／76人安比德41分無情輾壓 活塞21連敗平隊史紀錄

相關新聞

NBA／安比德12月超瘋狂！飆本季新高51分力克最強防守灰狼

76人今天在主場迎戰聯盟防守最強的灰狼，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）火力全開，狂轟本季新高的51分，率隊以127：113擊敗灰狼。 灰狼隊擁有3屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy

NBA／公牛多點開花賞湖人3連敗 沒拉文勝率破6成

近期多次在拉文（Zach LaVine）交易傳聞被提及的湖人隊與公牛隊在今天交鋒，湖人一哥詹姆斯（LeBron Jame...

NBA／油箱還有油？沃爾試訓會吸引15隊到場觀察

曾5度入選明星賽的後衛「牆哥」沃爾（John Wall）和小瑞佛斯（Austin Rivers）目前仍是自由球員，今天兩人出席同一場試訓，吸引多隊到場觀察。 據《Bleacher Report》

NBA／莫蘭特歸隊絕殺拋投 隊友貝恩：領袖回來了

因為持槍風波兩度遭到聯盟禁賽的NBA灰熊隊一哥莫蘭特，昨天對鵜鶘隊之戰正式解禁歸隊，不僅拿下全隊最高34分，還在比賽槍響...

NBA／湖人終於要完全體？打4場就受傷的文森明復出戰公牛

根據美媒報導，湖人後衛文森（Gabe Vincent）明天將會重回賽場，參與湖人隊與公牛隊的比賽，是睽違近2個月來首場，也意味著湖人本季將首次迎來全員健康的「完全體」。 文森去年季後賽大放異彩，

NBA／布克坦言輸拓荒者很沮喪 太陽葛登：需更加團結

太陽今天浪費首節16分領先，以104：109爆冷不敵拓荒者，太陽近10戰只贏3場，杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）都對球隊低迷狀態提出看法。 太陽團隊三分球2

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。