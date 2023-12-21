NBA／安比德12月超瘋狂！飆本季新高51分力克最強防守灰狼

76人今天在主場迎戰聯盟防守最強的灰狼，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）火力全開，狂轟本季新高的51分，率隊以127：113擊敗灰狼。

灰狼隊擁有3屆年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert），賽前防守效率106.8聯盟最佳。不過安比德和馬克西（Tyrese Maxey）前兩節都攻下20分，幫助76人以64：60領先，結束上半場。

第三節安比德大爆發，單節10投8中，狂砍19分，不過灰狼靠著團隊戰力，緊咬分差。只是末節馬克西再度加入戰局，單節獨得15分，76人在前半段打出20：9攻勢，最後2分鐘灰狼落後14分，換上替補陣容，進入垃圾時間。

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安比德全場25投17中，罰球18中17，得到51分12籃板，目前12月場均41.4分12.9籃板。馬克西24投12中，進帳35分。

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灰狼方面，唐斯（Karl-Anthony Towns）砍下23分13籃板，愛德華（Anthony Edwards）27分7籃板，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）得到21分。