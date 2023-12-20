NBA／布克坦言輸拓荒者很沮喪 太陽葛登：需更加團結
太陽今天浪費首節16分領先，以104：109爆冷不敵拓荒者，太陽近10戰只贏3場，杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）都對球隊低迷狀態提出看法。
太陽團隊三分球23投5中，布克受訪時坦言對這場失利感到沮喪，「我們在進攻端還有很多問題要解決。」杜蘭特則表示，「這不是投籃的問題，而是在防守端，他們手感火熱，一節拿了38分，比賽就變成這樣。」
球隊老將葛登（Eric Gordon）也直言，「我們需更真實地看待自己，進入比賽要有無私心態。球隊有很多優秀球員，為了達到我們的目標，需要做更多，更加團結。」
艾頓（Deandre Ayton）休賽季被太陽交易到拓荒者，他今天砍下16分15籃板，出手數18次創轉隊後新高，他賽後表示沒特別積極，「我現在只專注作為一名拓荒者，在這個聯盟建立我們的地位。」
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