NBA／太陽第三節烙賽遭拓荒者逆轉 KD飆40分成空響
太陽今天作客西區倒數第2的拓荒者，首節就取得16分領先。沒想到第三節大崩盤，比賽尾聲打出13：2攻勢也無濟於事，終場以104：109意外吞敗。
太陽上半場打完領先12分，不過拓荒者第三節打出一波25：8攻勢，末節再將分差擴大到雙位數。儘管杜蘭特（Kevin Durant）帶領太陽反擊追到3分落後，但拓荒者後衛西蒙斯（Anfernee Simons）最後10秒單打進球，鎖定比賽勝利。
拓荒者團隊三分命中率50%，西蒙斯進帳23分7助攻，葛蘭特（Jerami Grant）砍下22分，艾頓（Deandre Ayton）雖18投6中，但拿到16分15籃板。
杜蘭特全場28投16中，砍下40分5助攻，布克（Devin Booker）得到26分7助攻，不過太陽團隊三分球23投5中，命中率21.7%，成為輸球主因。太陽近10戰3勝7敗，在西區只優於爐主馬刺。目前太陽暫居西區第10，由於西區第11的勇士今天擊敗塞爾蒂克，兩隊只剩1場勝差。
2023-24 NBA即時比分
▪ 灰熊莫蘭特復出首秀就上演絕殺！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言