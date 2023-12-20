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NBA／太陽第三節烙賽遭拓荒者逆轉 KD飆40分成空響

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特(左2)飆40分。 路透
杜蘭特(左2)飆40分。 路透

太陽今天作客西區倒數第2的拓荒者，首節就取得16分領先。沒想到第三節大崩盤，比賽尾聲打出13：2攻勢也無濟於事，終場以104：109意外吞敗。

太陽上半場打完領先12分，不過拓荒者第三節打出一波25：8攻勢，末節再將分差擴大到雙位數。儘管杜蘭特（Kevin Durant）帶領太陽反擊追到3分落後，但拓荒者後衛西蒙斯（Anfernee Simons）最後10秒單打進球，鎖定比賽勝利。

拓荒者團隊三分命中率50%，西蒙斯進帳23分7助攻，葛蘭特（Jerami Grant）砍下22分，艾頓（Deandre Ayton）雖18投6中，但拿到16分15籃板。

杜蘭特全場28投16中，砍下40分5助攻，布克（Devin Booker）得到26分7助攻，不過太陽團隊三分球23投5中，命中率21.7%，成為輸球主因。太陽近10戰3勝7敗，在西區只優於爐主馬刺。目前太陽暫居西區第10，由於西區第11的勇士今天擊敗塞爾蒂克，兩隊只剩1場勝差。

太陽 拓荒者 Kevin Durant

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