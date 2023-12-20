NBA／太陽第三節烙賽遭拓荒者逆轉 KD飆40分成空響

湖人季中錦標賽豪取7連勝，風光奪下首屆冠軍，並於昨日主場對尼克隊賽事中，正式將這幅冠軍錦旗高掛在球場天花板，但如今美媒爆料，一向只會掛總冠軍錦旗的湖人，之所以會這麼做是受到聯盟施壓。 眾所周知，

2023-12-20 12:11