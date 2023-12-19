NBA／雷霆榜眼2戰16火鍋比肩鄧肯 2數據與溫班亞瑪同步

雷霆今天在主場迎戰灰熊，霍姆葛倫（Chet Holmgren）攻下16分7籃板，狂搧7記麻辣鍋，助雷霆以116：97輕取灰熊，他成為1998年馬刺傳奇名將鄧肯（Tim Duncan）後，首位連續兩場至少送出7阻攻的新秀。

雷霆本場比賽幾乎一路領先，一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到30分9籃板，霍姆葛倫繼前一戰搧出9阻攻，今天又送出7次。值得一提的是，本季他累積71次阻攻、命中81顆罰球，這2個數字與馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）相同。

Chet and Wemby this season:



71 BLK 71 BLK

81 FTM 81 FTM pic.twitter.com/2we9vwBWvD — StatMuse (@statmuse) 2023年12月19日

雷霆教頭戴格諾（Mark Daigneault）也稱讚霍姆葛倫無所畏懼的精神，「考慮到他的體型，禁區是容易受威脅的位置，但他總是毫不猶豫的拚戰。如果對面在禁區出手5次，他願意被隔扣5次，這是我最尊敬他的地方。」

霍姆格倫12月場均13.8分，8.8籃板及4.3次阻攻，彌補雷霆最缺乏的禁區戰力，球隊目前也暫居西區第2。他上季因傷整季報銷，本季將和溫班亞瑪競爭新人王頭銜。