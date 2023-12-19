NBA／黃蜂家暴男被加拿大拒絕入境 暴龍末節爆發逆轉勝

黃蜂今天作客暴龍，前鋒布里吉斯（Miles Bridges）因先前被指控家暴，無法入境加拿大。結果黃蜂在第四節崩盤，以99：114不敵暴龍，苦吞5連敗。

除了布里吉斯外，黃蜂主力戰將小鮑爾（LaMelo Ball）、海瓦德（Gordon Hayward）及威廉斯（Mark Williams）都因傷病缺陣。黃蜂教頭克里佛（Steve Clifford）表示無法對布里吉斯的事做回應。

黃蜂首節打出11：0攻勢，取得8分領先，不過暴龍三節打完追到剩1分落後。末節巴恩斯（Scottie Barnes）和席亞康（Pascal Siakam）聯手砍下18分，和黃蜂全隊一樣多，暴龍最終以15分之差帶走勝利。

席亞康全場得到27分8籃板8助攻，巴恩斯22分17籃板7助攻，崔蘭特（Gary Trent Jr.）22分10籃板。黃蜂方面，洛齊爾（Terry Rozier）得到22分7助攻，榜眼米勒（Brandon Miller）攻下14分。