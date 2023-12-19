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NBA／安吉這關不好過！爵士賣明星前鋒馬卡南喊價5首輪起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
爵士明星前鋒馬卡南是交易市場上熱門對象。 路透社
爵士明星前鋒馬卡南是交易市場上熱門對象。 路透社

近期爵士隊表明，願意聆聽球隊一哥馬卡南（Lauri Markkanen）的交易報價，貴為全隊價值最高的資產，爵士要價也不手軟，總管安吉(Danny Ainge)這關可不好過，根據《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）報導，爵士提出的交易包裹價值高達5張首輪。

馬卡南上個賽季透過米契爾（Donovan Mitchell）交易案從騎士隊轉戰爵士，來到鹽湖城後意外打出生涯年，不僅入選明星賽，還收下年度進步獎，下季末將成為自由球員的他這2年薪資分別為1569萬、1647萬，可說是「俗又大碗」。

本季馬卡南表現依舊亮眼，場均23.4分、8.4籃板，每場可以投進生涯新高的3.2顆三分球，不過爵士至今僅繳出9勝17敗戰績，排名西區倒數第4，眼見短期內重返季後賽無望，爵士除了將馬卡南放上交易貨架，克拉克森（Jordan Clarkson）、歐林尼克（Kelly Olynyk）、柯林斯（John Collins）、塞克斯頓（Collin Sexton）等人也都是可以被交易的人選。

歐康納指出，向來以「搶劫」交易聞名的爵士總管安，希望能在馬卡南交易案中拿到如同米契爾、戈貝爾（Rudy Gobert）交易案的豐碩收穫，「大約是5個首輪或是有相同價值的球員。」

目前鎖定馬卡南的球隊包括老鷹、國王、雷霆，其中又以雷霆手中握有最多籌碼，被外界預期最有機會成交，雷霆在未來5年內總共有11張首輪。

爵士 雷霆

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