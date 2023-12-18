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NBA／莫蘭特後天解禁歸隊！灰熊裁「小胖」洛夫頓清空間

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特在禁賽25場之後總算可以回歸球場。 美聯社
莫蘭特在禁賽25場之後總算可以回歸球場。 美聯社

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）將在後天對陣鵜鶘的比賽回歸，據灰熊記者柯爾（Damichael Cole）報導，灰熊為此裁掉二年級內線「小胖」洛夫頓（Kenneth Lofton Jr.），騰出球員名單空間。

洛夫頓身高僅201公分，但擁有厚實身材，曾在U19世界盃力抗法國天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama），去年夏季聯賽更力壓雷霆榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），獲得對方稱讚。上季他也在發展聯盟大殺四方，奪下MVP。

儘管灰熊本季傷病不斷，洛夫頓也沒獲得太多上場機會，只出賽15場，平均6.6分鐘。灰熊先前用莫蘭特被禁賽的特例簽下資深中鋒畢永柏（Bismack Biyombo），如今莫蘭特歸隊需騰出球員名單空間，洛夫頓成為被犧牲者。

柯爾指出，灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）希望球隊打出快節奏，洛夫頓擅長的低位單打不適合體系。不過洛夫頓進聯盟後減20磅，預計會吸引其他球隊興趣。

灰熊 Ja Morant

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