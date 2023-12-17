T1聯盟／高錦瑋轟30分、克羅馬大三元 雲豹斷特攻主場22連勝

新北中信特攻跨三季主場連勝紀錄，今天遭桃園台啤雲豹強力挑戰，雲豹新秀高錦瑋全場狂轟30分，其中15分集中在決勝節，加上洋將克羅馬「大三元」表現，聯手助雲豹以107：100帶走勝利，也讓特攻主場連勝停在22場。

特攻上季寫下例行賽主場15連勝紀錄，季後賽更是連勝7場摘冠，單季主場勝率百分百，再連同T1聯盟元年，寫下跨季主場例行賽17連勝紀錄；本季特攻再打出主場5連勝，帶著完美戰績迎戰雲豹。

雲豹當家球星蔣淯安今天只穿便服隨隊，但今年選秀會的「榜眼」高錦瑋挺身而出，他轟下職業生涯最高30分，第四節更飆進3記關鍵外線，助雲豹終結特攻主場連勝。

助雲豹止住2連敗，高錦瑋透露，賽前有針對特攻個人動作去防守，今天做得確實，成勝利關鍵。

第四節關鍵時刻，高錦瑋都有重要外線進球表現，包括1分08秒和最後42秒的進球，第四節外線7投3中的他說：「當然很開心，開季以來三分線手感都很不好，練完球都會自己去投籃，這場有展現努力的成果。」

特攻是T1聯盟衛冕軍，高錦瑋強調沒在意對手主場連勝紀錄，全隊就是渴望止敗，今天奪勝對士氣有很大幫助。