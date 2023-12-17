NBA／歷史第一人！柯瑞達成生涯3500顆三分球里程碑

柯瑞（Stephen Curry）今天面對籃網又一次接管戰局，他全場轟進37分，其中第四節7投全中獨拿16分，特別是中間一波個人連砍12分，並且聯手湯普森（Klay Thompson）合力拿下關鍵10分，帶領勇士以124比120險勝籃網。

柯瑞此戰一共轟進6記三分球，生涯累積命中3505顆三分球，成為史上首位達到「3500」里程碑的超級射手，同時他連續268場命中三分球的紀錄還在延續中。

此外，柯瑞生涯至今已經累積82次用75%以上的真實命中率拿到至少35分的紀錄，同樣史上第一，領先第2名的哈登（James Harden）多達29場。

The first player in NBA history to reach 3,500 threes



Wardell Stephen Curry II 👏 pic.twitter.com/gWRGxiR0JL — Golden State Warriors (@warriors) 2023年12月17日

賽後談到這場久違的勝利，柯瑞說：「我們已經有一段時間沒有贏球了，很高興能夠克服難關。我們真的很需要這場勝利。」