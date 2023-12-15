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NBA／湯普森飆新高30分柯瑞卻打鐵 快艇雙星聯手55分滅勇士

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森攻下本季新高30分。 法新社
湯普森攻下本季新高30分。 法新社

勇士作客挑戰快艇，先發陣容做出調整，維金斯（Andrew Wiggins）被降為板凳。湯普森（Klay Thompson）本場比賽火力全開，飆進8顆三分球，攻下本季新高30分，不過勇士仍以113：121不敵快艇，苦吞3連敗；快艇則拉出一波6連勝。

湯普森開局就連得8分，不過快艇靠著雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）聯手發威，首節打完反而取得1分領先。

第二節剩8分45秒時，勇士老將保羅（Chris Paul）暗算快艇中鋒泰斯（Daniel Theis），被吹一級惡意犯規，網友紛紛直呼，「和格林（Draymond Green）一樣骯髒」、「把他和格林關在一起」。這節快艇狂轟40分，半場打完以69：56領先。

第三節勇士重新振作，湯普森單節狂飆16分，把差距縮小到6分。末節勇士一度追到只剩1分落後，但快艇隨後連得5分，維持領先優勢結束比賽。

哈登生涯總得分破2萬5000分，成為史上第24人，全場拿到28分15助攻7籃板。雷納德砍下27分8籃板，鮑威爾（Norman Powell）21分，柯菲（Amir Coffey）得到18分。

勇士方面，湯普森三分球12投8中，攻下本季新高的30分。柯瑞（Stephen Curry）三分球13投3中，只進帳17分。

勇士 快艇 Klay Thompson Stephen Curry James Harden Kawhi Leonard

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