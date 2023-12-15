NBA／灰狼愛德華最想打爆詹皇 不想被說是「下一個喬丹」
灰狼狀元郎愛德華（Anthony Edwards）上季破繭而出，入選明星賽，休賽季還為美國征戰世界盃，成為球隊一哥。他近日接受《Complex》訪問時，被問到最想打爆哪個球星，他的答案竟是湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）。
愛德華認為詹姆斯是聯盟最好的球員，因此他特別想打爆詹姆斯，但事情沒按計畫進行，因為湖人總是用包夾防守限制他。愛德華認為如果能和詹姆斯一對一，「將是美好的一天。」
貝佛利（Patrick Beverley）曾稱讚愛德華會成為下一個喬丹（Michael Jordan），對此愛德華表示，「希望他們別再這樣說，因為喬丹是史上最偉大球員，我還差很遠。」
灰狼本季戰績18勝5敗，愛德華場均24.4分5.6籃板4.8助攻，整體投籃命中率45.2%，三分球命中率37.8%，有機會再度入選明星賽。
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