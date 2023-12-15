快訊

患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

只顧右邊...高雄單車男遭左側輕軌撞飛！「硬闖」畫面曝

NBA／灰狼愛德華最想打爆詹皇 不想被說是「下一個喬丹」

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 法新社
愛德華。 法新社

灰狼狀元郎愛德華（Anthony Edwards）上季破繭而出，入選明星賽，休賽季還為美國征戰世界盃，成為球隊一哥。他近日接受《Complex》訪問時，被問到最想打爆哪個球星，他的答案竟是湖人「詹皇」詹姆斯（Lebron James）。

愛德華認為詹姆斯是聯盟最好的球員，因此他特別想打爆詹姆斯，但事情沒按計畫進行，因為湖人總是用包夾防守限制他。愛德華認為如果能和詹姆斯一對一，「將是美好的一天。」

貝佛利（Patrick Beverley）曾稱讚愛德華會成為下一個喬丹（Michael Jordan），對此愛德華表示，「希望他們別再這樣說，因為喬丹是史上最偉大球員，我還差很遠。」

灰狼本季戰績18勝5敗，愛德華場均24.4分5.6籃板4.8助攻，整體投籃命中率45.2%，三分球命中率37.8%，有機會再度入選明星賽。

Anthony Edwards LeBron James 喬丹

相關新聞

NBA／格林被禁賽勇士又省奢侈稅 總管無法保證他改過自新

勇士前鋒格林（Draymond Green）使出右勾拳攻擊太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），遭聯盟無限期禁賽。他將接受心理輔導，達成聯盟與球隊的一些條件後，才能重回球場。 NBA薪資專

NBA／灰狼愛德華最想打爆詹皇 不想被說是「下一個喬丹」

灰狼狀元郎愛德華（Anthony Edwards）上季破繭而出，入選明星賽，休賽季還為美國征戰世界盃，成為球隊一哥。他近日接受《Complex》訪問時，被問到最想打爆哪個球星，他的答案竟是湖人「詹皇」

NBA／勇士維金斯被降板凳！柯瑞領導力受質疑柯爾為其發聲

勇士目前戰績10勝13敗，西區第11，開始有球迷質疑一哥柯瑞（Stephen Curry）的帶隊能力。對此，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）為子弟兵發聲，他也談到格林（Draymond Green

NBA／衝搶64分紀念球恐是誤會 安戴托昆波：感覺不像新的球

公鹿一哥安戴托昆波昨與溜馬之戰攻下個人生涯新高64分，幫助公鹿以140：126贏球，而兩隊賽後發生「搶球」風波，讓公鹿後...

NBA／讚溫班亞瑪天份高 戴維斯：交手很有樂趣

馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天和湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis...

NBA／灰熊傑克森生涯新高44分做白工 火箭豪取主場11連勝

灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）因傷缺席對陣火箭的比賽，傑克森（Jaren Jackson Jr.）扛下進攻重擔，狂飆生涯新高44分。不過灰熊終場仍以104：117輸球，讓火箭豪取主場11連勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。