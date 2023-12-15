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NBA／聯盟唯一墨西哥球員 前勇士冠軍成員加盟國王
2022年勇士奪冠成員托斯卡諾安德森（Juan Toscano-Anderson）重返聯盟，今天將以一年合約加盟國王，他是當今聯盟唯一的墨西哥籍球員。
據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，國王以一年約簽下托斯卡諾安德森，他曾效力勇士、湖人及爵士，今年沒獲NBA球隊青睞，與國王簽約前效力發展聯盟墨西哥城隊長（Capitanes de Ciudad de México）。
現年30歲的安德森身高198公分，生涯前3季都效力勇士，打球拚勁十足，受到不少球迷喜愛，更在2022年隨隊奪下總冠軍。生涯共出賽191場，平均4.3分3.1籃板1.9助攻，三分球命中率33.1%。
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