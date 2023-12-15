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NBA／公鹿宰溜馬 安戴托昆波飆64分 賽後爆搶球
公鹿一哥安戴托昆波昨與溜馬之戰攻下個人生涯新高64分，幫助公鹿以140：126贏球，而兩隊賽後發生「搶球」風波，讓公鹿後衛里拉德都直言，不曾遇過這樣的狀況。
溜馬在季中錦標賽4強賽爆冷淘汰公鹿挺進冠軍賽，雙方昨在公鹿主場再度碰頭，公鹿在安戴托昆波領軍下上演復仇之戰。
安戴托昆波在首節就有13分進帳，幫助公鹿在第四節一度取得高達22分領先優勢，儘管隨後溜馬將比分追近，但安戴托昆波關鍵時刻再度挺身，靠著個人第四節豪取26分幫助公鹿取勝，也以64分改寫個人生涯與公鹿隊史單場得分紀錄。
談到安戴托昆波的好表現，公鹿總教練格里芬說：「他是不可阻擋的，你無法一對一防守他，因為他身邊還有一些很棒的球員，他有著令人難以置信的求勝欲望。」
不過安戴托昆波的紀錄之夜卻因賽後「搶球」風波打壞心情，溜馬為了幫生涯首度得分的新秀希布維慶祝，將比賽用球帶離球場，引發安戴托昆波與公鹿球員的不滿，一度前往溜馬休息室「要球」，最終也在公鹿工作人員協助下順利取回比賽用球。
溜馬總教練卡萊爾表示，「賽後的狀況讓人感到遺憾，雙方對於比賽用球似乎有些誤會，這是希布維在NBA的第一次正式得分，過去我們應該能收下這顆球，但我們忽略了安戴托昆波的紀錄。」
安戴托昆波解釋，希望能將那顆球送給媽媽留作紀念，儘管事後公鹿主場人員將球送回到他手中，但他並不確定是不是就是那顆比賽用球，「我後來拿到球，但感覺不像今天的用球，更像是一顆新的球，不過這不算什麼，日子還是要過。」
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