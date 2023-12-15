聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／公鹿宰溜馬 安戴托昆波飆64分 賽後爆搶球

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
溜馬因為將比賽用球在賽後帶走引發安戴托昆波與公鹿球員的不滿，字母哥甚至一度衝往休息區要球。 美聯社
溜馬因為將比賽用球在賽後帶走引發安戴托昆波與公鹿球員的不滿，字母哥甚至一度衝往休息區要球。 美聯社

公鹿一哥安戴托昆波昨與溜馬之戰攻下個人生涯新高64分，幫助公鹿以140：126贏球，而兩隊賽後發生「搶球」風波，讓公鹿後衛里拉德都直言，不曾遇過這樣的狀況。

溜馬在季中錦標賽4強賽爆冷淘汰公鹿挺進冠軍賽，雙方昨在公鹿主場再度碰頭，公鹿在安戴托昆波領軍下上演復仇之戰。

安戴托昆波在首節就有13分進帳，幫助公鹿在第四節一度取得高達22分領先優勢，儘管隨後溜馬將比分追近，但安戴托昆波關鍵時刻再度挺身，靠著個人第四節豪取26分幫助公鹿取勝，也以64分改寫個人生涯與公鹿隊史單場得分紀錄。

談到安戴托昆波的好表現，公鹿總教練格里芬說：「他是不可阻擋的，你無法一對一防守他，因為他身邊還有一些很棒的球員，他有著令人難以置信的求勝欲望。」

不過安戴托昆波的紀錄之夜卻因賽後「搶球」風波打壞心情，溜馬為了幫生涯首度得分的新秀希布維慶祝，將比賽用球帶離球場，引發安戴托昆波與公鹿球員的不滿，一度前往溜馬休息室「要球」，最終也在公鹿工作人員協助下順利取回比賽用球。

溜馬總教練卡萊爾表示，「賽後的狀況讓人感到遺憾，雙方對於比賽用球似乎有些誤會，這是希布維在NBA的第一次正式得分，過去我們應該能收下這顆球，但我們忽略了安戴托昆波的紀錄。」

安戴托昆波解釋，希望能將那顆球送給媽媽留作紀念，儘管事後公鹿主場人員將球送回到他手中，但他並不確定是不是就是那顆比賽用球，「我後來拿到球，但感覺不像今天的用球，更像是一顆新的球，不過這不算什麼，日子還是要過。」

安戴托昆波 公鹿 溜馬 里拉德

延伸閱讀

NBA／想將球給媽媽 字母哥稱不確定是否拿到比賽用球

NBA／生涯新高vs.生涯首分 字母哥與溜馬新秀爆搶球衝突

NBA／一人32罰追平溜馬全隊 安戴托昆波轟64分創多項紀錄

NBA／字母哥生涯新高64分、里拉德寫三分紀錄 公鹿復仇溜馬

相關新聞

NBA／公鹿宰溜馬 安戴托昆波飆64分 賽後爆搶球

公鹿一哥安戴托昆波昨與溜馬之戰攻下個人生涯新高64分，幫助公鹿以140：126贏球，而兩隊賽後發生「搶球」風波，讓公鹿後...

NBA／讚溫班亞瑪天份高 戴維斯：交手很有樂趣

馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天和湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis...

NBA／灰熊傑克森生涯新高44分做白工 火箭豪取主場11連勝

灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）因傷缺席對陣火箭的比賽，傑克森（Jaren Jackson Jr.）扛下進攻重擔，狂飆生涯新高44分。不過灰熊終場仍以104：117輸球，讓火箭豪取主場11連勝

NBA／布克、KD合拿61分 太陽三巨頭首度合體卻輸籃網

太陽隊「3巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）今...

NBA／熱火「阿舍哥」6顆三分射死黃蜂 延續必勝定律

熱火今天在主場迎戰黃蜂，全隊6人得分上雙，其中射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）投進6顆三分球，進帳23分，助熱火以115：104輕取黃蜂。 熱火今天以50%命中率投進15顆

NBA／最高薪2大教頭 球隊竟包辦東、西區爐主

NBA年薪最高的2大教練馬刺帕波維奇、活塞威廉斯本賽季都遇到大災難，馬刺已吞下破隊史紀錄的18連敗，活塞21連敗追平隊史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。