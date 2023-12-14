NBA／熱火「阿舍哥」6顆三分射死黃蜂 延續必勝定律

熱火今天在主場迎戰黃蜂，全隊6人得分上雙，其中射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）投進6顆三分球，進帳23分，助熱火以115：104輕取黃蜂。

熱火今天以50%命中率投進15顆三分球，據《StatMuse》統計，羅賓森本季得分破20時，熱火戰績6勝0敗。除了羅賓森外，巴特勒15分10助攻，老將羅瑞（Kyle Lowry）和菜鳥賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）都攻下17分。

羅賓森將好表現歸功於隊友，「他們給對方禁區防守施加很大的壓力，這幫助我透過無球移動，找到各種空檔。」

黃蜂方面，洛齊爾（Terry Rozier）砍下28分7助攻，海瓦德（Gordon Hayward）20分7助攻，布里吉斯（Miles Bridges）19分5籃板，榜眼米勒（Brandon Miller）也拿到18分。本季黃蜂面對熱火3場都輸球，且主力前鋒華盛頓（P.J. Washington）只打4分鐘就傷退，目前戰績7勝15敗，恐再度無緣季後賽。