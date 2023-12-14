快訊

國中生特優漫畫「帝王條款」慘遭網紅出征 教育部沉默2日發聲了

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

南韓「2023年度演員」排行出爐！ 冠軍演技實至名歸

NBA／熱火「阿舍哥」6顆三分射死黃蜂 延續必勝定律

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火「阿舍哥」羅賓森(左)。 美聯社
熱火「阿舍哥」羅賓森(左)。 美聯社

熱火今天在主場迎戰黃蜂，全隊6人得分上雙，其中射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）投進6顆三分球，進帳23分，助熱火以115：104輕取黃蜂。

熱火今天以50%命中率投進15顆三分球，據《StatMuse》統計，羅賓森本季得分破20時，熱火戰績6勝0敗。除了羅賓森外，巴特勒15分10助攻，老將羅瑞（Kyle Lowry）和菜鳥賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）都攻下17分。

羅賓森將好表現歸功於隊友，「他們給對方禁區防守施加很大的壓力，這幫助我透過無球移動，找到各種空檔。」

黃蜂方面，洛齊爾（Terry Rozier）砍下28分7助攻，海瓦德（Gordon Hayward）20分7助攻，布里吉斯（Miles Bridges）19分5籃板，榜眼米勒（Brandon Miller）也拿到18分。本季黃蜂面對熱火3場都輸球，且主力前鋒華盛頓（P.J. Washington）只打4分鐘就傷退，目前戰績7勝15敗，恐再度無緣季後賽。

熱火 黃蜂

相關新聞

NBA／布克、KD合拿61分 太陽三巨頭首度合體卻輸籃網

太陽隊「3巨頭」杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）今...

NBA／想將球給媽媽 字母哥稱不確定是否拿到比賽用球

公鹿在今天與溜馬之戰賽後爆發了爭奪比賽用球的衝突事件，拿下生涯新高64分的安戴托昆波（Giannis Antetokou...

NBA／狂數據寫25年新秀紀錄 溫班亞瑪：奪勝會更好

馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天和湖人隊長人戴維斯（Anthony Davis...

NBA／讚溫班亞瑪天份高 戴維斯：交手很有樂趣

馬刺隊的法國選秀「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天和湖人隊球星戴維斯（Anthony Davis...

NBA／從勇士奪冠功臣變大麻煩 格林遭聯盟無限期禁賽

勇士前鋒格林（Draymond Green）在昨天與太陽之戰因為對太陽中鋒諾基奇臉部（Jusuf Nurkic）出拳遭到...

NBA／熱火「阿舍哥」6顆三分射死黃蜂 延續必勝定律

熱火今天在主場迎戰黃蜂，全隊6人得分上雙，其中射手「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）投進6顆三分球，進帳23分，助熱火以115：104輕取黃蜂。 熱火今天以50%命中率投進15顆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。