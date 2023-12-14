NBA／灰熊傑克森生涯新高44分做白工 火箭豪取主場11連勝

灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）因傷缺席對陣火箭的比賽，傑克森（Jaren Jackson Jr.）扛下進攻重擔，狂飆生涯新高44分。不過灰熊終場仍以104：117輸球，讓火箭豪取主場11連勝。

貝恩是灰熊本季第11位因傷缺席的球員。好消息是莫蘭特（Ja Morant）禁賽期將結束，預定在12月20日對鵜鶘的比賽歸隊。

傑克森前一戰對獨行俠豪取41分，今天面對火箭更狂砍44分，破個人生涯新高，灰熊隊史只有他和莫蘭特，單季多次得分破40。他賽後表示，「我試圖不做太多改變，讓比賽變簡單。即使發生失誤，也不用做太多改變，只需在被包夾時找到隊友。」

火箭替補前鋒伊森（Tari Eason）得到25分14籃板，火箭替補群共拿到58分；反觀灰熊只有19分，成為勝敗分水嶺。對此，火箭教頭尤多卡（Ime Udoka）表示，「過去幾場比賽替補對我們很重要，這些球員帶來的能量和節奏是好現象。我們有時打得很散漫，但他們注入能量，幫助我們取回領先。」