NBA／斑馬、戴維斯互轟 湖人少詹姆斯照賞馬刺18連敗

雖少了「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），湖人隊仍有戴維斯（Anthony Davis）坐鎮，他上半場就轟下24分，還有在馬刺隊法國「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）前暴扣演出；溫班亞瑪節末連飆外線讓馬刺一度看到逆轉機會，但讀秒階段犯滿離場，讓湖人驚險以以122：119奪勝，賞給馬刺隊史最長18連敗。

剛在季中錦標賽獲得MVP的詹姆斯今天因左腳痠痛休息，這是他本季首度「背靠背」缺陣，由八村壘頂替先發。頭號球星雖缺陣，湖人首節仍取得34：26領先，第二節3分57秒戴維斯更在溫班亞瑪前將球猛灌進籃，這一灌讓湖人領先擴大到53：38。

馬刺努力追分，溫班亞瑪節末連續兩灌，包括讀秒階段和強森（Keldon Johnson）合作的空中接力，讓馬刺將差距縮小到50：61；戴維斯雖馬上進球，但第二節最後一波攻勢又被溫班亞瑪封下，讓馬刺球迷鼓譟聲不斷。

上半場戴維斯15投10中轟下24分，溫班亞瑪12投5中攻下12分，還賞出4記麻辣鍋。

第三節戴維斯僅拿2分，但湖人單節29：24攻勢讓領先再擴大到92：74，但馬刺第四節仍沒放棄，溫班亞瑪4分03秒「3分打」得手將比分追到99：108，在戴維斯面前飆進外線更讓比數縮小到110：115，戴維斯馬上抄截灌籃回應，但溫班亞瑪再飆外線，戴維斯失誤更讓馬刺快攻得手，差距縮小到115：117。

最後21秒，溫班亞瑪切入製造犯規，但關鍵罰球2罰只中1；馬刺祭出犯規戰術，17.3秒戴維斯2罰俱中，回頭溫班亞瑪被吹進攻犯規、犯滿離場，馬刺雖有布蘭漢（Malaki Branham）飆進三分球為時已晚，讓湖人以122：119帶走勝利。

戴維斯今天繳出37分、10籃板和4抄截，壓下30分、13籃板、6阻攻的溫班亞瑪，裡子、面子雙贏。

馬刺原本最長連敗是上季締造的16連敗，本季雖迎接話題性十足的「斑馬」加盟卻慘吞18連敗，明天休息一天後就要主場再度碰湖人。