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NBA／76人安比德41分無情輾壓 活塞21連敗平隊史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德(右)。 法新社
安比德(右)。 法新社

76人作客20連敗的活塞，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）展現無情實力差距，上半場就狂轟30分、全場41分，率76人以129：111大勝，活塞21連敗正式追平隊史最差紀錄，下一戰將繼續對76人。

安比德首節就輾壓活塞禁區，砍下19分8籃板，幫助球隊取得13分領先。第三節尾聲76人打出8：0攻勢，將分差拉開到24分。活塞射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）末節飆進4顆三分球試圖力挽狂瀾，但比賽仍提前進入垃圾時間，勝利被76人帶走。

安比德全場24投14中，攻下41分11籃板5助攻，哈里斯（Tobias Harris）21分7籃板，馬克西（Tyrese Maxey）13投僅2中，得到9分9助攻。

活塞方面，波格丹諾維奇砍進33分，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）17投5中，拿到21分7助攻6籃板。活塞輸球後戰績2勝22敗，後天將作客76人主場，高機率創下隊史最差連敗紀錄。

76人 活塞 Joel Embiid

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