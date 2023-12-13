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NBA／勇士格林稱右勾拳扁人非故意 諾基奇：幸好他沒掐死我

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽中鋒諾基奇倒地抱頭。 路透
太陽中鋒諾基奇倒地抱頭。 路透

勇士前鋒格林（Draymond Green）今天和太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）卡位時，突然轉身，用右勾拳直擊諾基奇臉部，被吹二級惡意犯規，遭驅逐出場。這是他本季第3度被驅逐出場，追平個人單季紀錄，據ESPN報導，聯盟未來可能對他追加禁賽。

勇士最終以116：119不敵太陽，格林賽後表示自己是無意的，當下只想犯規。受害者諾基奇則說，「我不知道格林怎麼了，我覺得那位兄弟需要一些幫助，很高興他沒掐死我。」

格林日前因鎖喉灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），被聯盟以累犯為由，禁賽5場，今年4月踩踏國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），被禁賽1場，值得一提的是，當時諾基奇發文聲援格林，「光是被吹出場就太超過了，還被禁賽？這不對。」沒想到諾基奇如今也成受害者。

勇士 太陽 Draymond Green Jusuf Nurkic

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