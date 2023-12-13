NBA／塞爾蒂克末節一波流帶走騎士 本季主場開季11連勝

目前排名東區前段班的76人今天迎戰聯盟戰績倒數第2的巫師隊，自然把對方當成「進補對象」，在MVP中鋒安比德（Joel Embiid）攻下34分帶領下，以146：101痛電對手，賞給巫師本季最慘一敗，同

2023-12-12 17:52