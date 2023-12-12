快訊

民調差距拉近 沈富雄分析「有變化了」：賴清德恐被侯友宜緊追

雪隧死亡追撞…客車直衝車頭全毀 貨車司機狂揮手影像曝光

日本人解鎖「北捷隱藏服務」 台人狂讚直呼：第一次知道

NBA／76人痛電巫師45分 安比德談軟賽程：必須尊重對手

聯合新聞網／ 綜合報導
安比德今天攻下30分，率領76人輕取巫師，取得近期3連勝。 美聯社
安比德今天攻下30分，率領76人輕取巫師，取得近期3連勝。 美聯社

目前排名東區前段班的76人今天迎戰聯盟戰績倒數第2的巫師隊，自然把對方當成「進補對象」，在MVP中鋒安比德（Joel Embiid）攻下34分帶領下，以146：101痛電對手，賞給巫師本季最慘一敗，同時也是巫師近期5連敗。

馬克西（Tyrese Maxey）開賽就轟進3顆三分球，隨即幫助球隊打出14：0高潮，76人隊上半場打完早早取得29分領先，進入第四節前更已經擴大到45分，最終就以這個分差輕鬆過關，這是76人繼上個月底對湖人大勝44分後，本季第二度勝分差達到40以上。

76人主帥諾斯（Nick Nurse）賽後盛讚球隊開局就打出主導性，讓這場比賽沒有太多懸念，「通常在NBA比賽中，你會看到雙方有來有往一段時間，我們的球員整場比賽都在攻防兩端保持良好自信，這很棒。」

安比德受左膝傷勢影響，賽前才決定上場，但表現依舊高水準，今天20投14中，以7成命中率轟下34分10籃板，上場不到30分鐘打卡下班，接下來4場比賽76人陸續將遇到活塞、活塞、黃鋒、公牛等隊，正好是東區戰績倒數前4。

談到近期的「軟」賽程，安比德不抱有輕鬆想法：「你還是在NBA，你必須尊重比賽、尊重對手，在任何一場比賽，球員跟團隊都有可能爆發。」

今天除了安比德攻下30分，馬克西也有24分進帳，全隊所有人都有得分紀錄；而巫師則是以庫茲瑪（Kyle Kuzma）的21分最為突出，巫師最近15場比賽僅拿下1勝。

76人 安比德

相關新聞

NBA／季中錦標賽最佳5人出爐 湖人詹皇和AD攜手入選

首屆季中錦標賽上周落幕，由詹姆斯（Lebron James）領軍的湖人贏下冠軍，聯盟今天公布錦標賽最佳五人，湖人球星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）毫無懸念都入選。 季中錦標賽最佳五

NBA／避免哈登、衛少同時搭檔 快艇找出最強攻守效率模式

在哈登（James Harden）重磅加入快艇之後，球隊一度連吞6敗，攻守兩端的失衡加上四巨頭的搭配效應不彰，也引來外界無止盡的批判和訕笑。 不過快艇很快就做出調整，透過重新塑造四巨頭的使用模式

NBA／比爾回歸倒數 太陽「3巨頭」有望合體戰勇士

太陽隊終於要迎接「完全體」，後場大將比爾（Bradley Beal）歸隊倒數，有機會台灣時間周三對上勇士隊復出，首度和杜...

NBA／詹皇重申想當賭城新球隊老闆 沃神曝私下積極運作

詹姆斯（LeBron James）在「賭城」拉斯維加斯，幫助湖人奪下史上首屆季中錦標賽冠軍。先前有消息指出，聯盟2025年可能增加2支新球隊，賭城是熱門地點。詹姆斯受訪時也再度重申，想成為賭城新球隊老

NBA／輸不停！談如何止20連敗 活塞主帥：空間拉開就能得分

就是不知贏球為何物，活塞隊今天在主場以123：131不敵溜馬隊，苦吞20連敗，再輸一場就要平隊史紀錄，談到球隊近期慘況，季前花大錢找來的總教練威廉斯（Monty Williams）表示，雖然敗仗總是令

NBA／快艇老將塔克遭菜鳥取代 坦言仍想上場打球

快艇近期似乎找到新陣容的解答，除了避免哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）同時上場，還把老將塔克（PJ Tucker）冰在板凳上，快艇最近12戰贏下9場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。