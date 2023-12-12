NBA／76人痛電巫師45分 安比德談軟賽程：必須尊重對手

目前排名東區前段班的76人今天迎戰聯盟戰績倒數第2的巫師隊，自然把對方當成「進補對象」，在MVP中鋒安比德（Joel Embiid）攻下34分帶領下，以146：101痛電對手，賞給巫師本季最慘一敗，同時也是巫師近期5連敗。

馬克西（Tyrese Maxey）開賽就轟進3顆三分球，隨即幫助球隊打出14：0高潮，76人隊上半場打完早早取得29分領先，進入第四節前更已經擴大到45分，最終就以這個分差輕鬆過關，這是76人繼上個月底對湖人大勝44分後，本季第二度勝分差達到40以上。

76人主帥諾斯（Nick Nurse）賽後盛讚球隊開局就打出主導性，讓這場比賽沒有太多懸念，「通常在NBA比賽中，你會看到雙方有來有往一段時間，我們的球員整場比賽都在攻防兩端保持良好自信，這很棒。」

安比德受左膝傷勢影響，賽前才決定上場，但表現依舊高水準，今天20投14中，以7成命中率轟下34分10籃板，上場不到30分鐘打卡下班，接下來4場比賽76人陸續將遇到活塞、活塞、黃鋒、公牛等隊，正好是東區戰績倒數前4。

談到近期的「軟」賽程，安比德不抱有輕鬆想法：「你還是在NBA，你必須尊重比賽、尊重對手，在任何一場比賽，球員跟團隊都有可能爆發。」

今天除了安比德攻下30分，馬克西也有24分進帳，全隊所有人都有得分紀錄；而巫師則是以庫茲瑪（Kyle Kuzma）的21分最為突出，巫師最近15場比賽僅拿下1勝。