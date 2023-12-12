NBA／馬刺17連敗破隊史紀錄 單場82分也創賽季新低
馬刺今天作客挑戰火箭，比賽形成一場打鐵大戰，馬刺終場以82：93不敵火箭，創隊史最慘17連敗，也刷新本季單場最低得分紀錄。
火箭整體命中率34.4%，低於馬刺的35.6%。不過馬刺三分球41投僅5中（12.2%），其中強森（Keldon Johnson）個人9投0中。狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下15分18籃板，外帶5阻攻，仍無法帶隊取勝。
火箭方面，板凳前鋒伊森（Tari Eason）攻下18分14籃板，范弗利特（Fred VanVleet）16分6籃板5助攻，中鋒森根（Alperen Sengun）砍進15分9籃板，但發生6次失誤。
馬刺打破自己創下的本季單場最低得分紀錄，先前紀錄是10月30日作客快艇，以83：123輸球。馬刺今天輸球後吞下17連敗，打破上季剛創下的16連敗紀錄。
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