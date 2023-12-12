NBA／哈利伯頓罕見7失誤！活塞仍不敵溜馬吞20連敗 逼近隊史紀錄

溜馬今天遭遇聯盟爐主活塞，當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）傳出16次助攻，罕見發生7次失誤。不過活塞仍以123：131輸球，吞下20連敗，成為史上第9支單季20連敗球隊，再1敗追平隊史最長連敗紀錄，下一場對手是76人隊。

活塞再度改變先發陣容，新秀前鋒湯普森（Ausar Thompson）重回先發，首節在狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）13分帶領下，以36：33領先。不過溜馬板凳軍團第二節發威，其中馬瑟倫（Bennedict Mathurin）單節13分，半場打完溜馬反而領先5分。

The Detroit Pistons have lost 20 straight 😬 pic.twitter.com/kPXe6KP0Ia — SportsCenter (@SportsCenter) 2023年12月12日

第三節分差未擴大，溜馬末節中段打出10：2攻勢，取得15分領先。活塞後續努力追趕不成，最終仍吞下敗仗。

馬瑟倫全場攻下30分8籃板7助攻，哈利伯頓14分16助攻，中鋒透納（Myles Turner）得到23分8籃板3阻攻。活塞方面，康寧漢拿到23分7助攻6籃板，湯普森攻下20分6籃板。