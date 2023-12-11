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NBA／批威廉森不努力奔跑 歐尼爾：沒有偉大球星的眼神

聯合新聞網／ 綜合報導
鵜鶘隊威廉森(右)。 歐新社
鵜鶘隊威廉森(右)。 歐新社

鵜鶘在季中錦標賽慘敗湖人，威廉森（Zion Williamson）表現備受外界批評，傳奇名將歐尼爾（Shaquille O'Neal）也提出看法。

威廉森該場比賽只得到13分2籃板，鵜鶘遭湖人一路輾壓。賽後歐尼爾批評威廉森，「他沒有努力奔跑，我生涯前2年也有相同問題，我的天賦讓我能拿20分，當我開始得到30和40分時，是因為我開始做某些事。」

歐尼爾指出威廉森不積極創造得分機會，「我看到他幾次在籃下沒被阻擋，但沒有要球。我可能不是最偉大的球員，但我知道眼神的重要，每個運動項目都有球員，擁有那種眼神，像老虎伍茲和尼克勞斯（Jack Nicklaus），但威廉森沒有那種眼神，而且他不想搶籃板。」

威廉森賽後受訪時也坦承錯誤，「我必須更有侵略性，找到投籃機會。我必須做更多事幫助團隊前進，今晚太悠閒了。防守方面，我也必須做得更好。」

鵜鶘 Zion Williamson 歐尼爾

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