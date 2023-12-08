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NBA／柯瑞差點不是勇士球員！柯爾當太陽總管時就看上他
勇士教頭柯爾（Steve Kerr）執教前在太陽隊當過總管，曾送走馬里安（Shawn Marion），換來不符合體系的歐尼爾（Shaquille O'Neal），把球隊戰績搞差，受許多太陽迷批評。柯爾近日在節目回憶起2009年選秀會，他當時仍擔任總管，想把柯瑞交易來太陽，甚至差點完成交易。
柯瑞（Stephen Curry）2009年以首輪第7順位被勇士選進，生涯初期腳踝屢次受傷，但他克服挑戰，逐漸成長為超級巨星，並在柯爾執教下，4度奪下總冠軍。
柯爾2003年退休後先當球評，2004年進入太陽管理層，2007-08賽季成為總管，季中大膽引進歐尼爾，太陽仍在季後賽失利。時間來到2009年選秀，當時灰狼隊在第5、第6順位接連選進魯比歐（Ricky Rubio）和弗林（Jonny Flynn）兩名後衛，後來灰狼因此事成為笑柄。
太陽當年只有第14順位，柯爾透露差點得到柯瑞，「雖然交易未完成，但透過電話討論，我們認為雙方已達成共識。因此柯瑞掉到第7順位時，我們選秀室很開心，因為以為交易達成了。原本柯瑞會成為太陽球員，但後來沒有成真，因此當我收到勇士工作邀請時，這件事成重要因素。」
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