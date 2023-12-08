聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／里拉德勸哈利伯頓保持「謙虛」 言論慘遭網友酸爆
哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍溜馬在季中錦標賽4強戰，以128：119擊退公鹿，關鍵時刻他飆進三分球，隨後比出對手里拉德（Damian Lillard）招牌動作「看錶」，成為熱門話題，里拉德賽後受訪時表示，希望哈利伯頓「要謙虛」。
里拉德今天除第3節狂飆16分，其他時間幾乎都靜悄悄；反觀哈利伯頓整場穿針引線0失誤，關鍵時刻挺身而出，連得5分。里拉德受訪時被問到招牌動作遭模仿一事，他表示，「我對別人做過很多次，當別人這樣做時，我不會沮喪。我認為這是對我做過的事表達尊重。」
不過里拉德也對哈利伯頓提出忠告，「當你擁有自己的時刻時，同時要保持謙虛。你永遠不知道什麼時候會結束。」
里拉德這段發言讓許多網友開酸，「兄弟快哭了」、「里拉德心碎了」、「你在聯盟幾乎沒成就，每次贏球都會炫耀」、「聽起來很酸，他的時刻已結束了」、「里拉德生涯最大成就是三分球大賽冠軍」。
2023-24 NBA即時比分
▪湖人、溜馬爭奪首屆季中錦標賽冠軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言