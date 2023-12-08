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NBA／里拉德勸哈利伯頓保持「謙虛」 言論慘遭網友酸爆

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(右)盼哈利伯頓(左)保持謙虛。 歐新社
里拉德(右)盼哈利伯頓(左)保持謙虛。 歐新社

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）領軍溜馬在季中錦標賽4強戰，以128：119擊退公鹿，關鍵時刻他飆進三分球，隨後比出對手里拉德（Damian Lillard）招牌動作「看錶」，成為熱門話題，里拉德賽後受訪時表示，希望哈利伯頓「要謙虛」。

里拉德今天除第3節狂飆16分，其他時間幾乎都靜悄悄；反觀哈利伯頓整場穿針引線0失誤，關鍵時刻挺身而出，連得5分。里拉德受訪時被問到招牌動作遭模仿一事，他表示，「我對別人做過很多次，當別人這樣做時，我不會沮喪。我認為這是對我做過的事表達尊重。」

不過里拉德也對哈利伯頓提出忠告，「當你擁有自己的時刻時，同時要保持謙虛。你永遠不知道什麼時候會結束。」

里拉德這段發言讓許多網友開酸，「兄弟快哭了」、「里拉德心碎了」、「你在聯盟幾乎沒成就，每次贏球都會炫耀」、「聽起來很酸，他的時刻已結束了」、「里拉德生涯最大成就是三分球大賽冠軍」。

溜馬 公鹿 Damian Lillard 哈利伯頓

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