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NBA／看好鵜鶘季中錦標賽贏湖人 巴克利：英格倫會給他們麻煩

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
英格倫(左)和威廉森率鵜鶘力抗湖人雙星。 路透社
英格倫(左)和威廉森率鵜鶘力抗湖人雙星。 路透社

就在溜馬率先取得季中錦標賽的冠軍戰門票後，湖人鵜鶘正在爭取另一個晉級資格。在雙方對決之前，傳奇球星也是知名球評的巴克利（Charles Barkley）進行了預測，他認為鵜鶘將會擊敗湖人。

「我認為今天鵜鶘會贏，英格倫（Brandon Ingram）、威廉森（Zion Williamson）和麥凱倫（C.J. McCollum）的組合會幫助他們贏球。湖人前一場對太陽雖然贏球，但你必須考慮到比爾（Bradley Beal）並未上場。我認為英格倫將會帶給湖人不小的麻煩。」

在先前8強淘汰賽中，巴克利曾預測湖人和公鹿將會晉級四強，不過他後來又在節目中改口他願意下1500萬美元賭太陽會過關。

另一方面，曾經效力過鵜鶘的小瑞佛斯（Austin Rivers）也是在節目中力挺前東家，他甚至表示威廉森、英格倫的搭檔表現會優於詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）。

「我選擇更年輕的組合。所以就是威廉森和英格倫。尤其是近期這段時間。威廉森最大的問題一直都是健康狀態，這是他的大麻煩。但當這傢伙能夠上場，聯盟沒有人能在身體對抗上防住他，他是對位的防守噩夢。威廉森會撞向戴維斯的胸口，他靠就是對抗能力在打球。我希望戴維斯也能做同樣的事情。」小瑞佛斯說。

湖人 鵜鶘 Brandon Ingram Zion Williamson Anthony Davis LeBron James

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