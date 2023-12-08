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NBA／哈利伯頓「看錶」摧毀公鹿 溜馬挺進季中錦標賽冠軍戰
季中錦標賽4強前進「賭城」拉斯維加斯，溜馬與公鹿率先登場，儘管公鹿第三節狂轟43分翻轉戰局，但溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）末節關鍵時刻連得5分，終場以128：119擊退公鹿，搶下冠軍戰門票。
公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上半場狂砍20分，但里拉德（Damian Lillard）10投2中只得4分，讓溜馬上半場取得12分領先。
第三節里拉德大爆發，三分球4投全中，單節狂飆16分，率公鹿打出43：28攻勢，一舉反超。末節雙方形成拉鋸戰，里拉德卻再度熄火；溜馬哈利伯頓關鍵時刻先上籃取分，隨後又上演後撤步三分球命中，將分差拉開到8分，奠定勝基，還模仿里拉德經典動作「看錶」。
溜馬今天外線失靈，命中率僅21.2%。不過哈利伯頓得到27分15助攻7籃板，近2戰傳出28次助攻，0失誤。中鋒透納（Myles Turner）砍進26分10籃板3阻攻，表現次佳。
公鹿方面，安戴托昆波全場砍下37分10籃板，罰球13投11中。里拉德24分7助攻7籃板，米道頓（Khris Middleton）20分7籃板，洛培茲（Brook Lopez）得到18分6籃板4阻攻。
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