快訊

美內華達大學槍擊案釀3死！死者全是老師 凶嫌曾應徵教授未獲聘

撞球／楊清順師父趙豐邦發文吐心聲 「12月15日公祭」球迷可前往致意

南韓廣設醫學系 頂大瘋重考…小三生提早學微積分拚了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／哈利伯頓「看錶」摧毀公鹿 溜馬挺進季中錦標賽冠軍戰

聯合新聞網／ 綜合報導
哈利伯頓(中)率溜馬晉級季中錦標賽冠軍戰。 法新社
哈利伯頓(中)率溜馬晉級季中錦標賽冠軍戰。 法新社

季中錦標賽4強前進「賭城」拉斯維加斯，溜馬公鹿率先登場，儘管公鹿第三節狂轟43分翻轉戰局，但溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）末節關鍵時刻連得5分，終場以128：119擊退公鹿，搶下冠軍戰門票。

公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）上半場狂砍20分，但里拉德（Damian Lillard）10投2中只得4分，讓溜馬上半場取得12分領先。

第三節里拉德大爆發，三分球4投全中，單節狂飆16分，率公鹿打出43：28攻勢，一舉反超。末節雙方形成拉鋸戰，里拉德卻再度熄火；溜馬哈利伯頓關鍵時刻先上籃取分，隨後又上演後撤步三分球命中，將分差拉開到8分，奠定勝基，還模仿里拉德經典動作「看錶」。

溜馬今天外線失靈，命中率僅21.2%。不過哈利伯頓得到27分15助攻7籃板，近2戰傳出28次助攻，0失誤。中鋒透納（Myles Turner）砍進26分10籃板3阻攻，表現次佳。

公鹿方面，安戴托昆波全場砍下37分10籃板，罰球13投11中。里拉德24分7助攻7籃板，米道頓（Khris Middleton）20分7籃板，洛培茲（Brook Lopez）得到18分6籃板4阻攻。

溜馬 公鹿 哈利伯頓 Giannis Antetokounmpo Damian Lillard

相關新聞

NBA／哈利伯頓「看錶」摧毀公鹿 溜馬挺進季中錦標賽冠軍戰

季中錦標賽4強前進「賭城」拉斯維加斯，溜馬與公鹿率先登場，儘管公鹿第三節狂轟43分翻轉戰局，但溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）末節關鍵時刻連得5分，終場以128：119擊退公鹿，

NBA／坦言庫明加不在輪替內 勇士教頭：會視情況改變先發

勇士今天對上殘陣拓荒者陷入苦戰，庫明加（Jonathan Kuminga）第三節後段才獲得上場機會，結果他6投6中攻下13分，關鍵時刻完成空中接力，又抄球成功，讓柯瑞（Stephen Curry）投進

NBA／用雙位術助攻0失誤寫日記 哈利伯頓創歷史新紀錄

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天又在關鍵時刻連砍5分一舉殺死比賽，率領球隊在季中錦標賽豪取6連勝直闖冠軍戰。而他全場轟出27分15助攻，兩場比賽一共拿下53分28次助攻還

NBA／唐西奇創半場29分大三元新紀錄 獨行俠大勝爵士50分

美國職籃NBA獨行俠當家球星唐西奇今天在主場迎戰爵士，他僅花了半場就拿下29分、10籃板、10助攻，成為聯盟史上首名完成...

NBA／約柯奇創個人難堪紀錄 快艇四星末節輪流得分擊碎金塊

金塊本季主場從未輸球，客場戰績卻不理想，今天作客快艇，約柯奇（Nikola Jokic）罕見高出手、低命中率，快艇則靠四星末節輪流發揮，以111：102擊敗金塊，戰績終於重返5成。 金塊首節打完

NBA／庫明加「解凍」大爆發 柯瑞關鍵三分助勇士逆轉拓荒者

勇士今天在主場迎戰沒艾頓（Deandre Ayton）和葛蘭特（Jerami Grant）的拓荒者，意外陷入苦戰。不過庫明加（Jonathan Kuminga）下半場解凍後大爆發，加上柯瑞（Steph

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。