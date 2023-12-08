NBA／哈利伯頓「看錶」摧毀公鹿 溜馬挺進季中錦標賽冠軍戰

溜馬當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天又在關鍵時刻連砍5分一舉殺死比賽，率領球隊在季中錦標賽豪取6連勝直闖冠軍戰。而他全場轟出27分15助攻，兩場比賽一共拿下53分28次助攻還

2023-12-08 10:28