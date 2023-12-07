NBA／約柯奇創個人難堪紀錄 快艇四星末節輪流得分擊碎金塊

馬刺2連勝太陽後，至今一勝難求，今天客場挑戰灰狼又以94：102輸球，苦吞15連敗，距離追平隊史最差紀錄只剩1場，下一戰要回主場迎戰公牛。 馬刺第二節末段打出10：2攻勢，加上強森（Keldon

2023-12-07 12:07