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NBA／約柯奇創個人難堪紀錄 快艇四星末節輪流得分擊碎金塊

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇球星喬治(左)、金塊中鋒約柯奇(右)。 路透
快艇球星喬治(左)、金塊中鋒約柯奇(右)。 路透

金塊本季主場從未輸球，客場戰績卻不理想，今天作客快艇，約柯奇（Nikola Jokic）罕見高出手、低命中率，快艇則靠四星末節輪流發揮，以111：102擊敗金塊，戰績終於重返5成。

金塊首節打完就取得15分領先，沒想到第二節反被快艇打出40：21攻勢。第三節快艇單節只得18分，金塊又取得3分領先。

末節前段快艇靠衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和喬治（Paul George）合砍11分，再度要回領先。比賽後段雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）兩人小組配合流暢，也合攻11分，幫助快艇拉開差距，收下勝利。

喬治全場攻下25分8籃板，哈登20分11助攻，雷納德17分5助攻，衛斯特布魯克得到9分8籃板。

金塊方面，約柯奇砍下22分15籃板10助攻大三元，但全場32投僅9中，23球未命中創生涯最差。穆雷（Jamal Murray）拿到23分6助攻，波特（Michael Porter Jr.）攻進18分9籃板。

金塊 快艇 Nikola Jokic Kawhi Leonard Paul George James Harden Russell Westbrook

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