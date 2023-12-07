聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／約柯奇創個人難堪紀錄 快艇四星末節輪流得分擊碎金塊
金塊本季主場從未輸球，客場戰績卻不理想，今天作客快艇，約柯奇（Nikola Jokic）罕見高出手、低命中率，快艇則靠四星末節輪流發揮，以111：102擊敗金塊，戰績終於重返5成。
金塊首節打完就取得15分領先，沒想到第二節反被快艇打出40：21攻勢。第三節快艇單節只得18分，金塊又取得3分領先。
末節前段快艇靠衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和喬治（Paul George）合砍11分，再度要回領先。比賽後段雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）兩人小組配合流暢，也合攻11分，幫助快艇拉開差距，收下勝利。
喬治全場攻下25分8籃板，哈登20分11助攻，雷納德17分5助攻，衛斯特布魯克得到9分8籃板。
金塊方面，約柯奇砍下22分15籃板10助攻大三元，但全場32投僅9中，23球未命中創生涯最差。穆雷（Jamal Murray）拿到23分6助攻，波特（Michael Porter Jr.）攻進18分9籃板。
2023-24 NBA即時比分
▪勇士近完全體主場戰拓荒者能搶勝？ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言