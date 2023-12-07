NBA／唐西奇創半場29分大三元新紀錄 獨行俠大勝爵士50分

獨行俠當家球星唐西奇今天在主場迎戰爵士，他僅花了半場就拿下29分、10籃板、10助攻，成為聯盟史上首名完成半場「25分以上」大三元的名將，獨行俠也以147：97輕取對手。

唐西奇（Luka Doncic）在上半場終了前90秒，已經拿下29分、9籃板、9助攻，隨後他先抓下對手罰球不進的防守籃板，接著又在進攻時妙傳給隊友萊夫利（Dereck Lively II）灌籃得手。根據美國媒體ESPN報導，唐西奇成為聯盟史上首名半場就完成得分「25+」大三元的球員。

達拉斯獨行俠在唐西奇的帶領下，首節就取得40比29領先，半場結束更以74比51遙遙領先；終場前1分鐘獨行俠領先多達52分，僅差1分就可追平隊史在2014年11月，以123比70大勝費城76人的53分最大勝分紀錄。

Luka Doncic FILLED THE BOX SCORE in only 3 quarters 🔥



40 PTS / 11 AST / 10 REB



Luka Doncic recorded his 7th career game with 40+ points, 10+ rebounds, and 10+ assists, tying Wilt Chamberlain for 4th most in NBA history pic.twitter.com/ng9uvdzhBX — NBA (@NBA) 2023年12月7日

這是唐西奇生涯第60場大三元，讓他超過NBA傳奇名將柏德（Larry Bird）獨居史上排名第9，更厲害的是，唐西奇僅用了349場比賽，而當年柏德則是花了897場。

唐西奇賽後接受ESPN訪問時說，真的很不可思議，「我不知道要說什麼，我們大家都知道柏德是一名怎樣的人物，所以能夠超越他確實是很特別的感受。」

獨行俠雙星唐西奇和厄文（Kyrie Irving）合力攻下66分，反觀猶他爵士先發5人合計才攻下53分。

爵士隊史曾在1979年以102比158慘敗給密爾瓦基公鹿，是隊史輸最慘的一場比賽，而今天敗給獨行俠50分，則是隊史第2多的落敗差距。

爵士兩大主力馬卡南（Lauri Markkanen）和克拉克森（Jordan Clarkson）都因傷持續缺賽，讓年僅23歲的艾格巴吉（Ochai Agbaji）拿下本場比賽全隊最高的21分。