NBA／庫明加「解凍」大爆發 柯瑞關鍵三分助勇士逆轉拓荒者

勇士今天在主場迎戰沒艾頓（Deandre Ayton）和葛蘭特（Jerami Grant）的拓荒者，意外陷入苦戰。不過庫明加（Jonathan Kuminga）下半場解凍後大爆發，加上柯瑞（Stephen Curry）致勝三分球，以110：106逆轉擊敗拓荒者。

拓荒者主力後衛西蒙斯（Anfernee Simons）因傷缺陣近2個月，終於重返球場，勇士傷兵維金斯（Andrew Wiggins）和保羅（Chris Paul）也歸隊。

拓荒者前三節一路領先，但分差無法拉開。第三節後段勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）首度上場，勇士馬上打出10：0攻勢，但拓荒者穩住陣腳，帶著4分領先進入末節。

比賽時間剩8分55秒，勇士靠庫明加罰球首度取得領先。隨後戰況持續膠著，時間剩32.1秒維金斯上籃沒進，拓荒者搶到籃板卻被庫明加抄走，球交給柯瑞，他面對防守者用後撤步飆進關鍵三分球，取得4分領先，奠定勝基。

COLD-BLOODED THREE BY STEPH CURRY 🔥pic.twitter.com/ikRn92qXtF — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2023年12月7日

柯瑞全場18投8中攻下31分，格林（Draymond Green）得到10分10籃板9助攻，湯普森（Klay Thompson）三分8中1，只得到11分；庫明加6投6中進帳13分，正負值+13全隊最佳。

拓荒者方面，西蒙斯攻下全隊最高的28分，夏普（Shaedon Sharpe）砍進26分6籃板5助攻，探花韓德森（Scoot Henderson）得到9分4助攻。