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NBA／狂轟50分助76人險勝巫師 安比德：今天我只負責進球
76人帥哥前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）傷癒歸隊，MVP中鋒安比德（Joel Embiid）砍下本季新高的50分，幫助76人以131：126險勝巫師。值得一提的是，安比德本季面對巫師2場，總共轟下98分。
安比德全場29投19中，攻下50分13籃板7助攻，生涯第4度單場至少50分10籃板5助攻，與張伯倫並列隊史最多。馬克西（Tyrese Maxey）得到26分7助攻，梅爾頓（De'Anthony Melton）攻進19分，烏布瑞上場19分鐘，進帳12分。
安比德賽後表示，「有時球隊需要你當組織者，有時需要你得分，我覺得這是我必須積極進攻的夜晚。隊友們不停傳球，打出正確的比賽，我只是負責投進。」
巫師方面，波爾（Jordan Poole）16投10中，攻下全隊最高的23分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）16分7助攻，控衛瓊斯（Tyus Jones）20分8助攻。
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