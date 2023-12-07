NBA／馬刺不敵灰狼吞15連敗 溫班亞瑪50阻攻25抄截寫紀錄
馬刺2連勝太陽後，至今一勝難求，今天客場挑戰灰狼又以94：102輸球，苦吞15連敗，距離追平隊史最差紀錄只剩1場，下一戰要回主場迎戰公牛。
馬刺第二節末段打出10：2攻勢，加上強森（Keldon Johnson）的壓哨球，以7分領先結束上半場。不過下半場徹底熄火，總共只得41分，灰狼輕鬆帶走勝利。
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）全場13投僅4中，拿到12分10籃板，外帶1抄截1阻攻，成為聯盟本季首位累積50阻攻和25抄截的球員。隊友瓦賽爾（Devin Vassell）攻下22分，強森砍進21分10籃板。
灰狼拉出5連勝，戈貝爾（Rudy Gobert）得到16分21籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）14分10籃板，愛德華（Anthony Edwards）17分6助攻，康利（Mike Conley）攻下全隊最高的18分。
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