NBA／保羅與佛斯特恩怨如何解決？總裁席佛：各自盡本分

勇士老將保羅（Chris Paul）和資深裁判佛斯特（Scott Foster）有私人恩怨，許多球迷認為不該讓佛斯特執法有保羅在場的比賽。對此，NBA總裁席佛（Adam Silver）直言，兩人需各自做好份內的事。

勇士兩周前作客太陽，保羅第二節尾聲抗議哨音，被佛斯特連吹2次技術犯規，驅逐出場，保羅離場前大罵佛斯特是「婊子」，引發球迷熱議。保羅事後坦言和佛斯特有私人恩怨，甚至涉及到他的兒子。

席佛今天接受電台訪問時談到此事，他提到兩人都相當資深，「佛斯特是最受尊敬、評價最高的裁判之一，這就是為何他執法NBA總決賽，當然保羅的成就也不言而喻。」

席佛透露有和他們兩人談話，告訴他們要保持職業態度，「無論兩人間有何矛盾，不必成為朋友，但要各自完成自己的工作，這是我的期望。」